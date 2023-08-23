Arjantin, IMF'den sonra Çin'in de kapısını çaldı

Latin Amerika’nın ekonomik krizlerden kurtulamayan ekonomisi Arjantin, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) ardından, borç için Çin’in de kapısını çaldı. Ön seçimlerde aşırı sağcı aday Javier Milei’nin yüzde 30’unu aldığı ülkenin Ekonomi Bakanı Sergio Massa, pazartesi günü iki günlüğüne IMF ile görüşmeler yapmak için Washington’a iki günlük bir ziyaret gerçekleştirmişti.

China Daily’de yer alan habere göre Arjantin Çinli yetkililerle de borç için görüşmeler yaptı. Dış borcunda giderek Çin yuanının payı giderek artan ülkede hükümet, geçtiğimiz haftalarda da yuan varlıkların ticaretine izin vermiş ve yuan kullanacak portföylere ilişkin bazı koşulları duyurmuştu. Ayrıca ülke habere göre 4 Ağustos’ta 1,7 milyar doları yuan olarak IMF’ye ödeyecek bir Çinli banka ile de anlaşmaya vardı.

IMF’ye bu ay yapılması gereken 2,7 milyar dolar ödemenin geri kalanı ise Latin Amerika Kalkınma Bankası’nın sağladığı bir köprü kredisiyle yapılacak. Arjantin pesosu yüzde 49,5 kayıpla bu yıl başından bu yana dolar karşısında en çok kaybeden para birimi olmaya devam ediyor.