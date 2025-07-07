Elon Musk’ın America Partisi’nden Bitcoin'e destek! Fiat parayı ‘umutsuz’ ilan etti

Milyarder iş insanı Elon Musk’ın yeni kurduğı “America Party”si Bitcoin’i merkeze alarak siyaset sahnesine iddialı bir giriş yaptı. Trump’la yollarını ayıran Elon Musk, kripto paralarla desteklenen yenilikçi bir vizyon sunuyor. Kongre’de kilit rol hedefleyen parti, finans dünyasını arkaya almayı hedefliyor.

Musk ‘Bitcoin’ desteğini açıkladı

Sosyal medya platformu X’te bir kullanıcının sorusunu yanıtlayan Musk, “Fiat umutsuz, bu nedenle evet” diyerek partinin kripto para birimi Bitcoin’i benimseyeceklerini duyurdu. Bu açıklama, Musk’ın geleneksel para sistemlerine yönelik eleştirilerinin ardından dijital varlıkları ön plana çıkardığı en net adım olarak kayda geçti.

“Ülkeyi iflasa sürükleyen tek sesli sistem var”

Musk, Amerika Partisi’nin kuruluşunu 6 Temmuz Cumartesi günü sosyal medya hesabından resmi olarak ilan etti. Yeni partinin amacının, ABD’deki mevcut Demokrat ve Cumhuriyetçi partilerden oluşan ikili yapıya karşı bir seçenek sunmak olduğunu belirten Musk, “İsraf ve yolsuzlukla ülkeyi iflasa sürükleyen tek sesli sistem var. Bugün özgürlüğünüzü size geri vermek için America Party kuruldu.” ifadelerini kullandı.

Trump ile yollar ayrıldı

Partinin kuruluşu, Elon Musk’ın eski müttefiki Donald Trump’la yaşadığı siyasi anlaşmazlıkların ardından gündeme geldi. Musk, Trump yönetiminin onayladığı 3,4 trilyon dolarlık “Büyük, Güzel Fatura” isimli harcama paketine sert tepki gösterdi. Söz konusu yasayı “iğrenç bir rezillik” olarak nitelendiren Musk, bu gelişme sonrası Trump ile arasına mesafe koydu.

Hedef kongrede kilit parti olmak

Musk, America Partisi’nin Kongre’de etkin bir güç olması için Senato’da 2-3 ve Temsilciler Meclisi’nde 8-10 sandalye kazanmayı hedeflediklerini açıkladı. Bu sayede yasama süreçlerinde kilit oylamalarda belirleyici olabileceklerini belirtti. Bu strateji, partinin kısa vadede etkili siyasi sonuçlar elde etmesine yönelik bir plan olarak öne çıkıyor.

Bitcoin’i merkezine alacak bir politika izleyecek

America Partisi’nin Bitcoin’i merkezine alacak bir politika izleyeceği resmiyet kazanırken, Elon Musk’ın kripto para birimlerine olan ilgisi sadece BTC ile sınırlı değil. Geçmişte Dogecoin (DOGE) ile ilgili yaptığı açıklamalarla da gündem olan Musk, kripto varlıkların finansal ve siyasi sistemlerde daha fazla yer bulmasını savunuyor.

Partinin finansal politikası, kripto dostu düzenlemelere öncelik verilmesi yönünde şekillenecek. Bu yaklaşım, yatırımcılara daha şeffaf, merkeziyetsiz ve yenilikçi bir ekonomik vizyon sunmayı amaçlıyor. Ayrıca, America Partisi’nin resmi internet sitesi faaliyete geçerken, milyarder Mark Cuban ve iş insanı Anthony Scaramucci gibi isimlerin projeye ilgi gösterdiği bildirildi.

Musk kamuoyunun nabzını yokluyor

America Partisi henüz Federal Seçim Komisyonu’na resmi kayıt yaptırmadı. Ancak kamuoyunda ve finans çevrelerinde oluşturduğu etki dikkat çekiyor. Musk, partinin ilerleyen süreçteki yol haritası hakkında detay vermese de, sosyal medya üzerinden kamuoyunun nabzını yoklamaya devam ediyor.

Bitcoin değer kazandı

Bitcoin, Elon Musk’ın açıklamalarının ardından son 24 saatte yüzde 0,65 oranında değer kazanarak 109 bin dolara yakın işlem görüyor. Amerika Partisi’nin kripto para temelli politikaları hayata geçince, kripto piyasalarında daha geniş ölçekli etkiler oluşturması bekleniyor.