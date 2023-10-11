Asya borsalarında karışık seyir

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin para politikasında gevşemeden yana açıklamalarda bulunmasıyla yatırımcıların faizlere dair beklentilerini düşürmesinin ardından Asya borsaları yükselirken dolar geriledi.

ABD'de yarın açıklanacak tüketici enflasyonu verisi yakından izlenecek. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi %1.33 yükselirken Japonya'nın Nikkei endeksi %0.68 artış kaydetti. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic Amerika Bankacılar Birliği'nde gerçekleştirdiği konuşmada "Aslında ben artık faiz yükseltmemiz gerektiğini düşünmüyorum" dedi.

Bostic'in dün yaptığı açıklamadan önce de bazı Fed yetkilileri uzun vadeli tahvil getirilerindeki yükselişlerin finansal koşulları sıkılaştırma ve enflasyonu düşürmeye destek olabileceğine, dolayısıyla merkez bankasına yapacak daha az iş kalabileceğine işaret etmişlerdi.

Fed'in bu yıl tekrar faiz artırımına gidip gitmeyeceğine ilişkin beklentiler bu hafta biraz hafifledi ve Hazine tahvili getirileri 16 yılın zirve seviyelerinden gerilerken dolar da değer kaybetti. ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi dün 12.7 baz puan düşmesinin ardından Asya işlemlerinde %4.64 seviyesinde yatay seyretti.

Dolar fren yaptı

Dolar, Fed yetkililerinin para politikasında gevşeme yanlısı açıklamalarının ardından ABD Hazine tahvil getirilerinde görülen düşüşlere paralel olarak gerilerken yatırımcılar faizlerin gelecekteki seyrine dair ipucu edinmek için Fed'in bugün yayımlayacağı toplantı tutanaklarını izleyecekler.

Fed yetkililerinin açıklamalarıyla dün iki haftanın dip seviyesine yaklaşan dolar, bu seviyeye yakın seyretti. Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi son olarak %0.04 artışla 105.8 seviyesini gördü. Dolar yen karşısında %0.12 artışla 148.88 seviyesinde işlem gördü. Euro/dolar %0.01 düşüşle 1.0602 seviyesine geriledi.