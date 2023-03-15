Avrupa bankalarında Credit Suisse paniği

Hilal SARI

Silicon Valley Bank’in iflasıyla başlayan ve hala tam dindirilememiş olan finansal kriz Avrupa bankalarında da deprem etkisi yaratıyor. Financial Times’da yer alan habere göre sistemik risk taşıdığı bilinen İsviçre merkezliyatırım bankası Credit Suisse, İsviçre Merkez Bankası’ndan ve İsviçre mali denetim otoritesi Finma’dan kamuya açık bir şekilde destek mesajı vermesini istedi.

Credit Suisse’te düşüş %30’u buldu

ABD bankacılık sisteminde yaşanan sorunların Avrupa’ya sıçramasıyla çarşamba günü bir çok Avrupa bankasının hisselerindeki düşüşler devre kesicilerle durduruldu. Credit Suisse’in en büyük yatırımcısı Saudi National Bank’ın bankaya daha fazla destek veremeyeceğini söyledikten sonra bankanın hisseleri gün içinde yüzde 30 düşüşle ilk kez 2 İsveç Frankı’nın altına düştü ve 1,56 İsviçre Frankı düzeyine kadar geriledi. Sadece bir kaç ay önce sermayesini 4 milyar frank artıran bankanın toplam piyasa değeri 7,6 milyar frankın da altına düştü.

Avrupa bankalarında toplam erime 120 milyar doları aştı

Çarşamba günüden bu yana yüzde 13 düşen Avrupa banka hisseleri endeksi Ukrayna’nın işgalinden bu yana en sert haftalık düşüşünü kaydediyor. 8 Mart’tan bu yana Avrupa banka hisselerindeki erime 120 milyar Euro’yu buldu. İsviçre merkezliyatırım bankası UBS hisseleri yüzde 6,8, Fransız BNP Paribas yüzde ve Societe Generale yüzde 10 düştü. Alman Commerzbank’ta düşüş yüzde 9,1, Deutsche Bank’ta yüzde 7,8’i buldu. ING hisseleri de yüzde 8 düşüş kaydetti.

ING kıdemli faiz stratejisti Antoine Bouvet Credit Suisse’teki düşüşle birlikte devlet tahvillerinde ralli görüldüğünü ve bunun büyük ölçüde bankacılık sektörünün sağlığına yönelik endişelerden kaynaklandığını belirtiyor ve ekliyor: “Ama bu sefer Avrupa’da”. WSJ’de yer alan habere göre ECB yetkilileri bankalara Credit Suisse’e bağlı olası kayıpları hakkında sorular iletti.

“ECB panik olmasın diye açıklama yapmadı”

Financial Times ise ECB’nin piyasada paniğe yol açabileceği nedeniyle bugünkü faiz toplantısı öncesinde bir açıklama yapmama kararı aldığını yazdı. Suudi Arabistan Maliye Bakanı Mohammed Al Jadaan’ın “Bankaların gerçekleşmemiş zararı 2 trilyon dolar olabilir” açıklaması da düşüşlerde etkili oldu.

Roubini: Kıyım yeni başladı, Credit Suisse batarsa Lehman’ın çöküşüne benzer

Krizleri önceden görmesiyle ün kazanmış saygın ekonomist Nouriel Roubini de yaşananların büyük bir borç krizine yaklaşıldığının işareti olduğunu belirtiyor ve “Kıyım yeni başladı” ifadelerini kullanıyor. Credit Suisse’in batması durumunda bunun “Lehman Brothers’ın çöküşüne benzer bir durum” olacağını belirten Roubini Bloomberg TV’ye verdiği demeçte “Batmak için çok büyük olabilir ama kurtarmak için de çok büyük olabilir” dedi. SVB’nin mevduatlarının 150 milyar civarındayken, Credit Suisse’te bunun 700 milyar dolar olduğunu belirten Roubini, “Credit Suisse’e bir şey olursa, bu sadece Avrupa’yı değil tüm küresel fi nansal sistemi etkiler. Gelişmelerin Fed’in ve ECB’nin işini daha da zorlaştırdığını belirten Roubini, enfl asyonun hala yüksek olduğunu ve faiz artışlarının devam etmesi hatta Fed faizinin en az yüzde 6’ya ECB faizinin en az yüzde 4’e yaklaşması gerektiğini söylüyor. “Ancak şu an fi nansal istikrar riskiyle karşı karşıya olduğumuz için, bu belki faiz artışlarının durması, hatta faiz indirimi ve parasal genişleme bile öngörülüyor. Fed’in arka kapıdan yaptığı da bu aslında. Ama bunu yaptığınızda enfl asyon beklentileri de kontrolden çıkar. Roubini güvenlik arayan yatırımcılara ise “kısa vadeli tahvillere, enfl asyon korumalı hazine tahvillerine (TIPS), altına ve diğer değerli metallere yönelmeleri gerektiğini” söyledi.

Panik petrole de sıçradı

Salı günü yüzde 4’ün üzerinde düşen gösterge Brent ve WTI fiyatları çarşamba günü Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) talep görünümlerine ilişkin iyimser revizyonlarına rağmen, salı günü yaklaşık yüzde 4 daha düştü. Bankacılık sektöründe bir kriz yaşanacağı endişeleriyle TSİ 17:34 itibariyle Brent yüzde 4 düşüşle 74 dolar/varil düzeyine, WTI ise yüzde 4 düşüşle 68 dolar/varil düzeyinin de altına indi. Bu düşüşler öncesinde Uluslararası Enerji Ajansı’ndan ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nden Çin’in açılmasıyla birlikte küresel petrol talebinde iyileşme görüleceğine ilişkin iyimser öngörüler gelmişti.