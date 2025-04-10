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Avrupa Birliği'nden 'ABD' kararı

Avrupa Birliği, Trump'ın Çin hariç birçok ülkeye uygulanan gümrük vergilerini 90 gün süreyle durdurma kararının ardından, ABD mallarına uygulanacak olan vergileri aynı süreyle durdurma kararı aldı.

Haber Merkezi
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Avrupa Birliği'nden 'ABD' kararı
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ABD Başkanı Donald Trump, Çin hariç birçok ülkeye uygulanan gümrük vergilerini 90 gün süreyle durdurma kararı almıştı. Bu kararın ardından Avrupa Birliği (AB), dün komisyonda ABD mallarına uygulanacak olan vergileri aynı süreyle durdurma kararı aldı.

AB Komisyonu Sözcüsü Ursula Von der Leyen, ABD'ye anlaşmaya yapmaya hazır oldukları mesajını iletirken, müzakerelere bir şans vermek istediklerini söyledi. Tüm seçeneklerin masada olduğunun altını çizen Von derLeyen, müzakerelerden tatmin edici sonuçların alınmaması halinde karşı tedbirlerin uygulanacağını açıkladı.

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