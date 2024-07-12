Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,88 artışla 524,08 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,36 artarak 8.252,91, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,15 değer kazanarak 18.748,18, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,27 yükselerek 7.724,32 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,76 artışla 34.580,52 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.22 itibarıyla yüzde 0,3 değer kazanarak 1,09 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa piyasaları, ABD'de dün açıklanan enflasyon verilerini ve bugün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'ni (ÜFE) olumlu karşıladı.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de ÜFE, haziranda aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,6 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Üretici fiyatlarında yıllık bazdaki artış, Mart 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

ABD'de dün Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 3 artışla piyasa beklentilerinin altında kalmıştı. TÜFE aylık bazda Mayıs 2020'den bu yana ilk kez düşüş kaydederken, yıllık enflasyon da son bir senenin en düşük seviyesine inmişti.​​​​​​​