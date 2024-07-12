ABD’de tüketici güveni 8 ayın en düşük seviyesine geriledi

ABD’de Tüketici Güveni endeksi Temmuz ayında 68,2’den 66’ya geriledi. Bloomberg’in anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini 68,5’ti.

Tüketicilerin gelecek yıl için enflasyon beklentileri yüzde 3’ten yüzde 2,9’a geriled ve böylece enflasyon beklentisinde düşüş 2. ayda da devam etti.

Cari koşullar endeksi 65,9’dan 64,1’e gerileyerek Aralık 2022’den beri görülen en düşük seviyeye inerken beklenti endeksi de 67,2 olarak 8 ayın en düşük seviyesine indi.

Bloomberg HT'nin derlediği bilgilere göre anket yöneticisi Joanne Hsu enflasyonda gerileme beklentisine rağmen tüketicilerin hala yüksek fiyatların etkisiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Ülkede dün açıklanan veriler, enflasyonun yavaşladığını göstermişti. Bu durum Fed’den yakın zamanda faiz indirimi beklentilerini kuvvetlendirdi.