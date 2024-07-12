Lufthansa’nın 2024 yılı kâr hedefinde ikinci revizyon

Avrupa'nın en büyük havayolu şirketlerinden Lufthansa, 2024 kazanç beklentisini ikinci kez düşürdü.

Şirketten yapılan açıklamada, yüksek işçilik ve işletme maliyetlerinin yanı sıra bilet fiyatları üzerindeki baskı nedeniyle yolcu başına zayıf ortalama gelirle mücadele eden havayolları için beklenenden daha zayıf bir çeyrekle ilgili endişelerin altını çizildi.

Lufthansa, düzeltilmiş 2024 yılı faiz ve vergi öncesi kârının (FVÖK), önceki hedefi olan yaklaşık 2,2 milyar eurodan 1,4-1,8 milyar euro arasında olmasını bekliyor.

Grubun ikinci çeyrek düzeltilmiş FVÖK'ünün üçte birinden fazla düşerek 686 milyon euroya gerilediği belirtildi. İkinci çeyrek sonuçları 31 Temmuz'da açıklanacak.