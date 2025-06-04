Yasin Çakır Un, bir asırlık kaliteyle yeni hedeflere yelken açıyor

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

Eskişehir’de 1925 yılında kurulan ve Türkiye un sektörünün köklü firmalarından biri olan Yasin Çakır Un Fabrikası, 100. yılına güçlü hedeflerle giriyor. , Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesislerinde bir asırlık deneyimiyle sektördeki yerini güçlendirmeyi sürdüren firma, bu yıl 1 milyar TL ciroya ulaşmayı hedefliyor. Özellikle market ve fırın gruplarında müşteri ağını genişletmek istediklerini belirten Yasin Çakır Un Fabrikası Genel Müdürü Selim Öğütür, yapay zeka destekli sistemlerle buğday depolama ve paketleme süreçlerini daha verimli hale getirmeyi planladıklarını vurguladı. Teknolojik gelişmeleri, standartlardaki ve pazardaki değişimleri yakından takip ettiklerini ifade eden Öğütür, Türkiye'nin un sektöründe pnömatik sistemle çalışan ilk fabrikalarından biri olduklarını bilgisini paylaştı. Öğütür, 4. kuşak temsilcileriyle devamlılığını sürdüren aile şirketlerinin, gelecek nesillere de güvenle devredilecek bir miras olarak unculuk sektöründeki varlığını sürdürmeye devam edeceğinin altını çizdi.

Yıllık üretim kapasitesi 112 bin 500 ton

Eskişehir OSB’de yaklaşık 6 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere toplam 20 bin metrekarelik alanda kurulu üretim tesislerinde yıllık 112 bin 500 ton üretim kapasitesiyle faaliyetlerini sürdürdüklerini açıklayan Selim Öğütür, “Günlük 275 ve 125 ton kapasiteli iki adet üretim tesisimizde imalat gerçekleştiriyoruz. 25 bin ton buğday depolama kapasiteli çelik silolara sahibiz. 20 farklı un ile kepek grubunda 3 çeşit ürün portföyüne sahibiz. Üretimimizin büyük çoğunluğunu bisküvilik un çeşidi olup, firmamızın en büyük müşterisi Eti Gıda Sanayi’dir. Ürün kalitesi ve hizmet anlayışından taviz vermeden, sektöründe ve bölgesinde kısa zamanda seçkin bir yer bulan işletmemiz, son olarak aldığı Helal Gıda Sertifikası’na ek olarak ISO 9001-2015 kalite yönetim sistemi ve ISO 22000-2018 Gıda güvenlik yönetim sistemine sahiptir” diye konuştu.

Buğday üretiminde düşüş öngörülüyor, sözleşmeli üretim çözüm olabilir

Buğday üretiminin geçen yıla göre yüzde 5,5 azalarak 20,8 milyon ton seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğünü vurgulayan Selim Öğütür, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) piyasaya kontrollü arz yaparak fiyat artışlarının önüne geçtiğini belirtti. Öğütür, TMO’nun dengeleyici rolü sayesinde temel tüketim maddelerinde fiyat istikrarı korunduğunun altını çizdi. Son dönemde yeniden gündeme gelen sözleşmeli üretim modelinin önemine dikkat çeken Öğütür, bu sistemin hem üreticiyi hem de sanayiciyi destekleyeceğini vurgulayarak, “Bu model sayesinde çiftçiler verimli tohumlarla daha kaliteli buğday yetiştirecek, un sanayicileri de daha kaliteli un üretme imkânına kavuşacak. Böylece her iki taraf da kazançlı çıkacak” ifadelerini kullandı.

2025 ciro hedefi 1 milyar TL

Eskişehir’de 1925 yılında faaliyete geçtiklerini ve bu yıl 100’üncü kuruluş yıllarını kutlamaya hazırlandıklarını belirten Selim Öğütür, yatırımlara ve büyüme hedeflerine ara vermeden devam ettiklerini dile getirdi. Bu yıl 1 milyar TL ciroya ulaşmayı hedeflediklerinin altını çizen Öğütür, “İç Anadolu ve Marmara Bölgesi başta olmak üzere müşteri çeşitliliğini arıtmaya odaklandık. Özellikle market ve ekmek fırını gruplarında daha fazla müşteriye ulaşmayı öngörüyoruz. Önümüzdeki yıllarda ise teknolojik gelişmeler ve yapay zekanın tarımda da kullanıldığını göz önünde bulundurarak özellikle paketleme ve buğday depolama bölümlerine yönelik çalışmalarımız olacak” açıklamasında bulundu.