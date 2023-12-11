Avrupa LNG ithalatı 10 ayın en yüksek seviyesinde

Verilere göre zamanlama, hacimler ve nihai varış noktaları değişebilse de LNG akışları bu hafta 3,1 milyar mᶟ’e gerileyebilir.

Montel-Foreks'in haberine göre, ancak Kpler verileri, Aralık ayında şu ana kadar arzın aylık %9 artışla 6,1 milyar mᶟ seviyesine yükseldiğini gösterdi; bunun nedeni ise son dönemde yaşanan soğuk havanın ısınma amaçlı gaz talebini artırması olarak gösteriliyor.

Montel Energy Quantified (EQ) tahminlerine göre, ayın geri kalanında daha ılıman hava koşullarının sürmesi bekleniyor. Ilıman hava, yüksek depolama ve güçlü boru hattı akışlarıyla birlikte LNG ithalatı üzerinde baskı oluşturabilir.

Norveç'ten gelen boru hattı akışları güçlü olmaya devam ediyor ve en son 347 milyon mᶟ/gün seviyesinde görülürken, yer altı depolama tesisleri en son %91 oranında dolulukta kaydedildi.

AB LNG depolama tesisleri ise en son %60 dolulukta görüldü.