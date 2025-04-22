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Avrupa Merkez Bankası'ndan 'enflasyon' yorumu: Hedefe çok yakınız

Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika yapıcı üyesi Peter Kazimir, ECB'nin önümüzdeki birkaç ay içinde yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşabileceğini, ancak daha geniş ekonomik görünümün bankanın bir sonraki politika hamlesi hakkında anlamlı bir rehberlik sağlaması için çok belirsiz olduğunu söyledi.

Haber Merkezi
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Avrupa Merkez Bankası'ndan 'enflasyon' yorumu: Hedefe çok yakınız
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ECB geçen hafta Perşembe günü faiz oranlarını bir yılda yedinci kez düşürdü; ancak gelecekteki hamleler hakkında çok az sinyal verdi. Aynı zamanda Slovakya Merkez Bankası Başkanı olan Kazimir, bir blog yazısında "Enflasyon hedefine yaklaşıyor ve önümüzdeki birkaç ay içinde buna ulaşacağımızdan eminim" dedi.

Banka daha önce enflasyonun 2026'nın başlarında yüzde 2'ye ulaşacağını öngörmüştü. Bu nedenle Kazimir'in yorumları mevcut ortamda fiyat artışının son tahminden daha hızlı düşebileceğini gösteriyor.

Kazimir ayrıca faiz indirimlerinin artık ECB'nin yüzde 2,25'lik oranı İLE ekonomik büyümeyi kısıtlamayan bir aralığa getirdiğini ve bunun nötr bir duruşa yakın olarak değerlendirilebileceğini savundu.

Kazimir, "riskler" ve "bugünün değişken ve genellikle kaotik koşulları" nedeniyle politikanın nereye gittiğini tahmin etmeye çalışmaktan kaçınılması konusunda uyardı.

Kazimir, "Hızla değişen bir ortamda faaliyet gösteriyoruz. Ekonomik manzaraya belirsizlik hakim. Özellikle ABD tarife politikalarından kaynaklanan artan küresel ticaret gerginlikleri sisteme önemli bir belirsizlik getirdi ve güveni aşındırdı" dedi.

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