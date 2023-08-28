Avrupa piyasalarında teknoloji rallisi

Avrupa borsaları, Wall Street'in geçen hafta artıda kapanmasının ardından bugün teknoloji hisselerinin öncülüğünde yükselirken, Çin'de faaliyet gösteren otomobil üreticilerinin hisseleri de zor durumdaki Çin borsasını destekleyecek politikaların açıklanmasının ardından yükseldi.

Avrupa'nın en büyük şirketlerini takip eden STOXX 600 endeksi son dört haftadaki ilk haftalık kazanımını kaydetmesinin ardından bugün %0.7 yükseldi.

Teknoloji sektörü hisseleri geçen hafta Cuma günü Wall Street'teki kazanımlara paralel olarak bugün %1.5 yükseldi. Teknoloji hisseleri böylece son üç işlem gününde ilk kez yükselmiş oldu.

Çin'in maliye bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada "sermaye piyasasını canlandırmak ve yatırımcı güvenini artırmak amacıyla" hisse alım satımlarında uygulanan %0.1'lik verginin yarıya indirileceği belirtildi.

Çin ile bağlantılı otomotiv sektörü %1.1, sanayi sektörü ise %1 yükseldi.

Çin'de faaliyet gösteren lüks tüketim devi şirketlerden LVMH , Kering ve Hermes hisselerinin hepsi %1'den fazla yükseldi.

Öte yandan, Avrupa merkez bankası (ECB) başkanı Christine Lagarde'ın Cuma günü Jackson Hole konferansında yaptığı açıklamaların ardından euro bölgesinde politika faizine ilişkin beklentilerde

İngiltere'de borsalar resmi tatil nedeniyle bugün kapalı olacak.