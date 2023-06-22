Avrupa’da üç banka faizleri artırdı

Avrupa’da da üç merkez bankası faizlerde artırımda hız kesmedi. İngiltere, İsviçre ve Norveç Merkez bankaları faiz tetiğine bastı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), enflasyonun inatçı bir şekilde yüksek kaldığını gösteren rakamların ardından faiz oranlarını yarım puan artırarak yüzde 5'e yükseltti.

İngiltere 13'üncü kez faizleri artırdı

Bu artışla, BoE, enflasyonu düşürmek için Aralık 2021'den bu yana uyguladığı sıkılaşma politikası kapsamında üst üste 13'üncü kez faiz artışmış oldu.

BoE'nin 50 baz puan artışına ilişkin beklenti, dün açıklanan enflasyon verileri sonrasında güçlenmişti.

Para Politikası Kurulu karar metninde, bankanın faiz oranlarındaki artışların etkisini yakından izlediği kaydedildi.

Metinde, ülkedeki enflasyonun marttaki yüzde 10,1 seviyesinden nisanda yüzde 8,7'ye gerilediği ve mayısta da bu seviyede kaldığı anımsatıldı.

Enflasyon düşmesine rağmen faizleri yükseltti

İsviçre Merkez Bankası (SNB) ise enflasyonun keskin bir şekilde düşmesine rağmen faiz oranlarını üst üste beşinci kez arttırdı. İsviçre politika faizini çeyrek puan artırarak yüzde 1,75'e yükseltti.

Enflasyon mayıs ayında yüzde 2,2 olarak gerçekleşti. SNB'den yapılan açıklamada, "Bu düşüş her şeyden önce ithal mallardaki düşük enflasyondan, özellikle de petrol ürünleri ve doğal gaz fiyatlarındaki düşüşten kaynaklandı" denildi.

SNB, 2023 yılına ilişkin enflasyon tahminini mart ayındaki yüzde 2,6'dan yüzde 1,75'e çekti. Ancak, banka devam eden ikinci tur etkileri ve yurtdışından gelen daha kalıcı enflasyonist baskı nedeniyle enflasyonun orta vadede artmasını beklediğini ve bu nedenle faizler konusunda şahin duruşunu sürdürdüğünü söyledi.

Norveç inatçı enflasyondan çekiniyor

Norveç Merkez Bankası gösterge faizi yarım puan artırarak yüzde 3,75'e yükseltti. Banka enflasyonun beklentileri aşmasının ardından borçlanma maliyetlerinin ağustos ayında büyük olasılıkla daha da artırılacağını söyledi.

Norveç Merkez Bankası, kronun son dönemdeki değer kaybının ithalat fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı yaratacağını ve yüzde 6,7 olan enflasyonun muhtemelen öngörülenden daha uzun süre yüksek kalacağını söyledi.