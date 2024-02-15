Bank of America'dan yılsonu sterlin tahmini

BofA Global Research, güçlü işgücü piyasası verilerinin İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz oranlarını "daha uzun süre yüksek" tutacağı anlamına geldiğini söyleyerek İngiliz Sterlini (GBP) için yılsonu hedefini 1,37 dolara yükseltti.

BofA daha önce Sterlin/doların 2024 yılını 1,31 dolardan kapatmasını bekliyordu.

BofA stratejistleri, İngiltere'nin yüksek hizmet enflasyonu ve sıkı bir işgücü piyasasına sahip olduğunu belirterek sterlinde "boğa" olduklarını belirtti ve, "Yurt içi ekonominin iyileşmeye devam etmesiyle birlikte, İngiltere'nin büyümesine ilişkin kötümser değerlendirmelerle uzlaşmak zorlaşıyor" değerlendirmesini yaptı.

Verilerin İngiltere ekonomisinin 2023 sonunda resesyona girdiğini göstermesinin ardından Sterlin 1,2541 dolara kadar geriledi. Şu sıralarda da düne göre yüzde 0,08 kayıpla 1,2552 dolardan işlem görüyor.