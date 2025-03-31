Barclays, İngiltere Merkez Bankası'ndan 4 faiz indirimi bekliyor

Barclays, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE), İngiltere işgücü piyasası verilerinin önümüzdeki aylarda muhtemelen zayıflaması nedeniyle faiz oranlarını 2025'te dört kez daha düşürebileceğini öngörüyor.

Barclays İngiltere Baş Ekonomisti Jack Meaning bir notunda, "BoE Para Politikası Komitesinin tahminlerinden daha zayıf işgücü piyasası verileri ve yıl ortasında enflasyon görünümüne ilişkin azalan belirsizliğin, 2025'te Banka Faiz Oranını dört kez daha düşürerek %3,5'e düşürmesine yol açmasını bekliyoruz" dedi.

Para piyasaları şu anda bu yıl BoE'den sadece iki tane daha 25 baz puanlık faiz oranı indirimi fiyatlanıyor.