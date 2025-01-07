Birleşik Krallık'ta konut fiyatları 2024'te yüzde 3,3 yükseldi

İngiliz konut finansman kuruluşu Halifax tarafından hazırlanan Halifax Konut Fiyat Endeksi'nin 2024 sonuçları açıklandı.

Buna göre, ülkede ortalama konut fiyatı 2024'te yıllık bazda yüzde 3,3 artışla 297 bin 166 sterlin olarak kayıtlara geçti.

Fiyatlar geçen yıl aralıkta ise yıllık bazda yüzde 0,2 düştü. Böylece, fiyatlar üst üste 5 aylık yükselişin ardından aralıkta hafif de olsa ilk kez gerileme gösterdi.

Kuzey İrlanda konut fiyatlarında yüzde 7,4 ile aralıkta yıllık bazda en sert artışın görüldüğü bölge oldu. Kuzey İrlanda'da ortalama konut fiyatı 205 bin 895 sterline yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra ise yüzde 3,3 artışla 547 bin 614 sterline çıkan ortalama konut fiyatıyla en yüksek konut fiyatlarının görüldüğü bölge unvanını korudu.

Halifax Mortgage Başkanı Amanda Bryden, verilere ilişkin değerlendirmesinde, İngiltere'de konut piyasasının 2024'e oldukça yatay bir seyirle başladığını belirterek, "Konut fiyatları yaz dönemi itibarıyla artışa geçti ve yılın ikinci yarısında faizdeki düşüşe tepki vererek artışı sürdürdü. Bazı bölgelerde talebin arzı aşması nedeniyle fiyatlar yükseldi. Son dönemdeki gelişmeler konut piyasasını desteklese de mortgage erişimindeki kısıtlar piyasa için 2025'te zorluk oluşturmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.