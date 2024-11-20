Bitcoin'de zirveyi gördü! Trump Media’nın kripto girişimi rekor getirdi

Kripto paralarda tarihi rekorlar kırılıyor. ABD seçimlerinden zaferle çıkan Trump’ın Bitcoin öncülüğünde devam eden yükselişler devam ediyor. Trump yönetiminin belli olmaya başlaması ve ardından Trump Media’nın kripto para yatırım borsası Bakkt'ı alma girişimi yeni rekorlar getirdi. Dün gece Bitcoin ilk kez 94 bin doları gördü.

Kriptolarda Trump rüzgarı esiyor

Trump'ın sosyal medya şirketi Trump Media and Technology Group'un kripto para yatırım firması Bakkt'ı satın alacağına yönelik haberler rekorun gelmesinde etkili oldu. Ayrıca, kriptolarda etkili olan bir diğer haber akışı da Trump’ın, Ticaret Bakanlığına finansal hizmetler şirketi Cantor Fitzgerald'ın Üst Yöneticisi (CEO) Howard Lutnick'i aday gösterdiğini açıklaması oldu.

Bitcoin ETF'lere 5.1 milyar dolarlık giriş

Analistler, Trump'ın seçimi kazanmasından bu yana Bitcoin ETF'lerine net girişlerin 5.1 milyar doları bulduğunu ve bunun dünyanın en büyük kripto parasını desteklediğine dikkat çekti.

Bitcoin gece saatlerinde 94 bin 2 doları görmesinin ardından bu seviyede satışlar geldi. TSİ 8.25 itibarıyla Bitcoin 92.378 dolardan işlem gördü. Son çekilmeye rağmen Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.14 değer kazandı. Son 1 haftada ise dolar bazında yatırımcısına yüzde 5.3 kazandırdı.