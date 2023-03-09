BM ve Rusya, önümüzdeki hafta Tahıl Koridoru'nun uzatılmasını görüşecek

Birleşmiş Milletler (BM) sözcüsü Farhan Haq, BM'nin üst düzeydeki ticaret yetkilisi Rebeca Grynspan'ın gelecek hafta Cenevre'de Rus yetkililerle Karadeniz tahıl anlaşmasının süresinin uzatılmasını görüşeceğini açıkladı.

Tahıl anlaşması Ukrayna'da savaş devam ederken ülkeden tahıl ihracatının devam etmesine olanak sağlıyor.

Kremlin, Karadeniz tahıl anlaşmasıyla ilgili hâlâ "birçok sorunun" olduğunu ve şu anda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir görüşme planının olmadığını açıkladı.

Haq gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sıradaki adım bu; sonrasında başka bir şeye ihtiyaç olup olmayacağını göreceğiz. Genel sekreter, Rus gübresinin ihracatının önündeki tüm engelleri kaldırabilmek için elinden gelen her şeyi yapmaya devam edecek" dedi.

Rusya daha önce Rus tarım ve gübre üreticilerinin çıkarları dikkate alındığı takdirde tahıl anlaşılmasının uzatılmasının mümkün olacağını belirtmişti.