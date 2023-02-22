Ukrayna, tahıl koridorunun genişletilmesini ve uzatılmasını isteyecek

Ukrayna, Rus işgaline rağmen Karadeniz'deki bazı limanlardan tahıl ihraç etmesine imkan veren anlaşmanın bir yıl süreyle uzatılması müzakerelerine başlamaları için bu hafta Türkiye ve Birleşmiş Milletler'den (BM) talepte bulunacak.

Ukrayna'nın yeniden imardan sorumlu bakan yardımcısı Yuriy Vaskov'un Reuters'a verdiği bilgiye göre Kiev, tahıl ihracatına izin verilen limanlar arasına Mykolaiv kentinde yer alan limanların eklenmesini isteyecek.

Dünyanın başlıca tahıl ihracatçılarından Ukrayna'nın, Rus donanması ablukasındaki bazı limanlarından ablukanın kaldırılması ve ihracatın tekrar başlamasına imkan veren anlaşma Türkiye ve BM'nin arabuluculuğu ile geçen yıl Temmuz ayında imzalandı.

Şu anda üç limandan ihracat yapılmasına imkan veren anlaşma son olarak Kasım ayında 120 gün süreyle uzatıldı. Tahıl koridoru anlaşması, tekrar uzatılmazsa 18 Mart'ta sona erecek.

"Bu hafta, uzatma çalışmalarının başlaması gerektiğine dair resmi talepte bulunacağız" diyen Vaskov, şu ana kadar Türkiye'de yapılan müzakerelerin ne zaman başlayacağı konusunda karar alınmadığını ifade etti.

Vaskov, "(Anlaşmanın) 120 gün değil, bir yıllığına uzatılmasını talep edeceğiz çünkü hem küresel, hem de Ukrayna tarım piyasalarının uzun vadeli planlamalarına bu (ihracat) hacimlerini dahil edebilmesi gerekiyor" dedi.

Rus işgalinden önce Ukrayna'nın tarım ihracatının yüzde 35'inin yapıldığı Mykolaiv'deki limanların, anlaşma için hazır olduğunu belirten Vaskov bu limanlardan ihracatın iki hafta içinde yeniden başlayabileceğini ekledi.