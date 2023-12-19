BofA: Yatırımcı, nakitten hisse senedine yöneldi

Bank of America'nın (BofA) bugün yayınladığı Fon Yöneticileri Anketi'ne göre, yatırımcılar aralık ayında daha fazla hisse senedi satın aldı ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını artırmayı bitirdiği ve küresel ekonominin derin bir durgunluktan kaçınacağı beklentileriyle nakit varlıklarını azalttı.

Yönetilen 611 milyar dolarlık varlığa sahip 219 katılımcıyla yapılan ankete göre, yatırımcılar Ocak 2022'den bu yana nakde kıyasla en fazla hisse senedi ağırlığına sahip.

Ankete göre, yatırımcılar hala nakit ağırlıklı, ancak nakitin potföyler içindeki ağırlığı Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyede. Hisse senetlerinin ağırlığı ise Şubat 2022'den bu yana görülen en yüksek oranda.