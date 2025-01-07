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BRICS'ten önemli bir adım! Yeni üyesi belli oldu

Türkiye'nin uzun süredir üyeliğini talep ettiği BRICS'ten önemli bir adım atıldı. Brezilya, Endonezya'nın BRICS'e "tam üye" olarak katıldığını açıkladı.

Haber Merkezi
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BRICS'ten önemli bir adım! Yeni üyesi belli oldu
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Türkiye'nin başvuru yaptığı ve katılmak için onay beklediği BRICS'in yeni üyesi belli oldu. Brezilya, Endonezya'nın BRICS'e "tam üye" olarak statüsüyle katıldığını açıkladı.

Brezilya hükümetinden yapılan açıklamada, Güneydoğu Asya'nın en büyük nüfusuna ve ekonomisine sahip olan Endonezya'nın yeni tam üye olması nedeniyle tebrik mesajı yayımlandı.

Çin, Endonezya'nın BRICS'e katılımını tebrik etti

Çin Devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden yapılan açıklamada, Pekin yönetiminin de Endonezya'nın BRICS'e katılımını tebrik ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Endonezya'nın BRICS'in gelişimine aktif katkı sağlayacağına inanıyoruz" ifadesine yer verildi.

BRICS nedir?

Başlangıçta Güney Afrika'yı içermeyen "BRIC" kısaltması, 2001'de İngiliz ekonomist Jim O'Neill tarafından Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in büyüme potansiyelini vurgulayan bir makalede kullanılarak literatüre girmişti.

Birliğin kuruluşu ise Rusya'nın girişimleriyle ABD ve Batılı ülkelerin küresel hakimiyetini dengeleyecek gayriresmi bir platform olarak 2009'a dayanıyor. Güney Afrika'nın da bir yıl sonra davet edilmesiyle birlik, bugünkü BRICS adını aldı.

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