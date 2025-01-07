Adana’da 100 sanayi parseli daha hayata geçirilecek

Selçuk ALTUN/ADANA

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, yeni yatırım alanlarında gelinen nokta ile 2025 planlarını EKONOMİ Gazetesi’ne anlattı. Hedeflerinin sanayicilerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek olduğunu belirten Akpınar, “Bunlardan birisi arsa üretmek, ikincisi, üretilmiş arsalara yeterli altyapıyı vermek. Diğer hizmetleri, bu ekosistemi destekleyen unsurlar olarak tanımlayabiliriz” dedi.

Akpınar, 1973 yılında bin120 hektarlık alanda kurulan ve bugün 2 bin 270 hektara ulaşan bölgenin Türkiye’nin endüstriyel çekim merkezi haline geldiğini, 27’si yabancı sermayeli 428 firmanın faaliyet gösterdiği bölgede, yüzde 100 doluluk nedeniyle yeni genişleme alanlarının öncelikli konuları arasında yer aldığını ifade etti. Ersin Akpınar, kamulaştırma işlemleri ve ön tahsisleri tamamlanan 6 milyon metrekarelik genişleme alanındaki çalışmalara bu yıl başlanacağını ve iki-üç yıl içinde tamamlanmasının öngörüldüğünü, ayrıca yeni genişleme alanı başvuru sürecinin devam ettiğini bildirdi.

Akpınar, “Yeni genişleme alanımızın kamulaştırma süreçlerini 2024 yılı içerisinde tamamladık. Burada yaklaşık 100 sanayi parseli üretiyoruz. Bu parseller 5 dönümden tutun 500 dönümlük alana kadar değişen büyüklüklerde olacak. Toplam sanayi alanımız, yaklaşık yüzde 60’ı çok büyük parsellerden oluşacak” bilgisini verdi. Bu alandaki çalışmalarda yüzde 90 aşamasında olduklarını açıklayan Akpınar, yer tahsis ettikleri sanayicilere ocak ayında süreçle ilgili bilgilendirme yapacaklarını, yılın ikinci çeyreğinde ihale takvimini başlatacaklarını açıkladı. Akpınar, “İki yılda bölgenin hazırlanmasını, sanayicinin yatırım yapabilecek hale gelmesini öngörüyoruz” dedi.

“Artacak tüketime hazırlık yapılıyor”

Önümüzdeki birkaç yılı değil gelecek 50 yılı düşünerek planlama yaptıklarını belirten Akpınar, yeni genişleme alanlarıyla birlikte tüketimlerin de artacağını, bu kapsamda yeni yatırımları gündemlerine aldıklarını açıkladı. Sanayicilere sorunsuz ve kesintisiz altyapı hizmeti sunarken çevre dostu kimliklerinden taviz vermediklerini, bu konunun ‘kırmızı çizgileri’ olduğunu vurgulayan Akpınar, dünya standartlarında Atık Su Arıtma Tesislerine sahip olduklarını ancak, gelecek yeni yatırımlarla birlikte tüketim artışını dikkate alarak, yeni yatırımlar planladıklarını söyledi. Akpınar, şöyle devam etti:

“Elektrik, doğalgaz, atık su, kullanma suyu konularında mevcut tesislerimizin ihtiyacı karşılamaya elverişli olup olmadığını masaya yatırıyoruz. Bu noktada mevcut günlük 90 bin metreküplük Atık Su Arıtma Tesisimize ilave olarak, 50 milyon dolar maliyetle, günlük 80 bin metreküp kapasiteli yeni atık su arıtma tesisi yapacağız. Tesisten çıkan çamurun bertaraf edilmesi için de 5 milyon dolar maliyetle kurutma tesisi kurup 2025 sonunda devreye alacağız.”

“35 milyon metrekare talepte bulunduk”

Yaklaşık 2.5 yıl önce 35 milyon metrekarelik bir alanın OSB’ye dahil edilmesi için yer seçimi talebinde bulunduklarını hatırlatan Akpınar, bu süreçle ilgili şu bilgileri paylaştı: “Belki bu yerler başka kurumların karar ve yetkileri içerisine girmiş olabilir. Bu kadar değil de 10-15 milyon metrekare büyüyebilir. Karar verilecek arazi, stok arazimiz, gelecekte yatırım yapmak isteyen sanayiciler için hazırlayacağımız yerler olacak.

Stratejik açıdan Adana için önemli olduğunu düşünüyoruz ama bu sadece bize bağlı olan bir süreç değil. Kurumların birlikteliği önemli. Kurulacak strateji, Türkiye için hangi yatırımın elzem olduğu önemli. Yeni sanayicilerin doğuşuna elverecek, ihracatınızı artıracak, ithalatını engelleyebilecek, Türkiye’nin ve dünyanın en büyük firmalarını çekebilecek ölçüde yerler tasarlamaya ihtiyacımız var.”

“2025’de AOSB’nin GES gücü 300 MW’a çıkacak”

Akpınar, 2025 yılında OSB bünyesinde yaklaşık 5 MW civarında yenilenebilir enerji kaynağı GES kurulumu planlandığını belirterek, “ Bununla beraber sanayicilerimizin kurduğu toplam 260 MW’lık GES gücü var. Bunun 2025 yılında 300 MW’a çıkmasını bekliyoruz” dedi. Akpınar, böylece Adana OSB enerji ihtiyacının yüzde 15-20’sini GES’lerden karşılayabileceğini sözlerine ekledi.

“Adana’nın zenginleşme potansiyeli çok fazla”

“Burası Adana, Türkiye’nin göz bebeği olan noktalardan bir tanesi. Planlamanın doğru yapılması halinde, bu coğrafyanın daha da zenginleşme potansiyeli çok fazla” diyen Akpınar, şunları söyledi: “Akdeniz Çanağının tam karşılayan noktasında Çukurova’yı görebiliyoruz. Limanların olduğu noktadayız. Coğrafi konumumuz, kara, deniz, havayolu ve demiryolu ulaşım bağlantılarımızla cazibemiz oldukça yüksek. Dolayısıyla şu andaki sanayi yapısına baktığımızda, gelecekte bunun çok daha güçlenebileceği görüyoruz. Bu öngörümüzle de gerekli olan ortamı, fiziki şartları karşılama çabasındayız.”

“Yatırımcı tüm OSB’lerdeki arsaları görebiliyor”

Ersin Akpınar, OSB’lerdeki tüm tahsis süreçlerinin Bakanlık üzerinden yürütülmesine olanak sağlayan yeni düzenlemenin önemine de vurgu yaparak, şu değerlendirmede bulundu: “Hem Bakanlığın hem Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) hem de OSB’nin kendi sitesinde yer almak suretiyle, Türkiye’deki, dünyadaki sanayicilerimizin tüm OSB’lerdeki arsaları görerek erişebilmeleri mümkün. Düşünün ki; sanayicisiniz, yatırım kararı alacaksınız ama arsayı nereden temin edeceğinizi bilmiyorsunuz? Bu durumda bundan daha iyi bir model olamaz. Bu olabildiği kadar şeffaf yürütülmesi gereken bir süreçtir. Şu anda yapılan da budur. Bu düzenleme sonrasında Bakanlığın internet sitesindeki verilere göre, Türkiye’de 20 milyon metrekarelik sanayi alanı tahsis olarak ilan edilmiş oldu.”