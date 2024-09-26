ChatGPT’nin üreticisi OpenAI, yapılanmaya gidiyor: "Kâr amacı güden şirket" olacak

Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynakların Reuters'e verdiği bilgiye göre, kâr amacı gütmeyen OpenAI varlığını sürdürecek ancak kâr amacı güden şirkette azınlık hissesine sahip olacak. Bu hamlenin, şirketin yeni bir yönetişim yapısında yapay zeka risklerini nasıl yöneteceği üzerinde de etkileri olabilir.

Kaynaklar, yeniden yapılandırma sonrasında değeri 150 milyar dolar değerinde olabilecek kâr amacı gütmeyen şirkette İcra Kurulu Başkanı (CEO) Sam Altman'ın da ilk kez öz sermaye alacağını ve yatırımcılar için getiriler üzerindeki sınırı kaldırmaya çalışacağını da sözlerine ekledi. Kaynaklar, özel bilgiler paylaştıkları için isimlerinin açıklanmasını istemedi.

Bir OpenAl sözcüsü, “Herkese fayda sağlayan bir yapay zeka oluşturmaya odaklanmaya devam ediyoruz ve misyonumuzda başarılı olmak için en iyi şekilde konumlandığımızdan emin olmak için yönetim kurulumuzla birlikte çalışıyoruz. Kâr amacı gütmeme, kuruluş misyonumuzun temelini oluşturuyor ve varlığını sürdürmeye devam edecek” dedi.

Yapay zeka kullanımının özellikle seçim dönemlerinde ülkelerde sıklıkla kullanıldığı görülüyor.

İlk kez Reuters’ın duyurduğu yeni kurumsal yapının ayrıntıları, en önemli yapay zeka şirketlerinden birinde perde arkasında gerçekleşen önemli yönetişim değişikliklerini vurguluyor.

Kaynaklar, planın hâlâ avukatlar ve hissedarlarla görüşüldüğünü ve yeniden yapılandırmanın tamamlanması için zaman çizelgesinin belirsizliğini koruduğunu söyledi.

Baş teknoloji sorumlusu şirketten ayrıldığını açıkladı

Yeniden yapılanma aynı zamanda startup'taki bir dizi liderlik değişikliğinin de ortasında gerçekleşiyor. OpenAI'nin uzun süredir baş teknoloji sorumlusu olan Mira Murati dün aniden şirketten ayrıldığını açıkladı. OpenAI'nin başkanı Greg Brockman da bir süredir izindeydi.

2015 yılında kâr amacı gütmeyen bir yapay zeka araştırma kuruluşu olarak kurulan OpenAI, 2019’da kâr amacı gütmeyen kuruluşunun bir yan kuruluşu olarak kâr amacı güden OpenAI LP kuruluşunu ekledi ve araştırmalarını finanse etmek için Microsoft'tan sermaye sağladı.

Şirket, 2022'nin sonlarında, metin sorgularına insan benzeri yanıtlar veren üretken bir yapay zeka uygulaması olan ChatGPT'yi piyasaya sürerek küresel dikkatleri üzerine çekti ve 200 milyondan fazla haftalık aktif kullanıcıyla tarihin en hızlı büyüyen uygulamalarından biri haline gelerek yapay zekaya yatırımlarında küresel bir yarışı ateşledi.

ChatGPT'nin başarısıyla birlikte, OpenAI’nin değerlemesi 2021'de 14 milyar dolardan, görüşülmekte olan yeni dönüştürülebilir borç turunda 150 milyar dolara fırladı ve Thrive Capital ve Apple gibi yatırımcıları çekti.

Dünyanın en büyük 100 şirketi listesinde ikinci sırada bulunan teknoloji şirketi Apple, 2023’te elde ettiği 383 milyar dolarlık toplam gelirinin yarısını iPhone modellerinden kazanıyor.

Yapay zeka güvenliği

Şirketin kâr amacı güden yan kuruluşunun tam kontrolünü kâr amacı gütmeyen OpenAI'ye veren alışılmadık yapısı, başlangıçta insan zekâsında veya onu aşan yapay genel zekâya (AGI) atıfta bulunarak “geniş çapta fayda sağlayan güvenli AGI” yaratma misyonunu sağlamak için ayarlanmıştı.

Bu yapı, geçtiğimiz Kasım ayında Silikon Vadisi'ndeki en büyük yönetim kurulu dramalarından biri sırasında gündeme geldi ve kâr amacı gütmeyen yönetim kurulu üyeleri, iletişim kopukluğu ve güven kaybı nedeniyle Altman'ı görevden aldı. Altman beş gün sonra çalışanların ve yatırımcıların yoğun desteğiyle görevine iade edildi.

O zamandan bu yana OpenAI'nin yönetim kurulu, şu anda kendi yapay zeka girişimini yöneten eski Salesforce eş CEO'su Bret Taylor başkanlığında daha fazla teknoloji yöneticisiyle yenilendi. Herhangi bir kurumsal değişiklik için dokuz kişilik kâr amacı gütmeyen yönetim kurulunun onayı gerekiyor.

Kâr amacı gütmeyen kuruluşların kontrolünün kaldırılması, OpenAI'nin tipik bir startup gibi çalışmasını sağlayabildiği için şirkete milyarlar akıtan yatırımcıları genellikle memnun ediyor.

Bununla birlikte, bu yılın başlarında yapay zekanın uzun vadeli risklerine odaklanan süper hizalama ekibini feshettiği için, laboratuvarın AGI arayışında kendisini sorumlu tutmak için hâlâ yeterli yönetime sahip olup olmadığı konusunda yapay zeka güvenliği topluluğunun endişelerini de artırabilir.

Altman'ın ne kadar hisse alacağı belli değil. Çok sayıda startup yatırımıyla halihazırda bir milyarder olan Altman, daha önce şirkette hisse almamayı seçtiğini, çünkü yönetim kurulunun şirkette hissesi olmayan ilgisiz yöneticilerden oluşan bir çoğunluğa ihtiyaç duyduğunu belirtmişti. Ayrıca yeterince parası olduğunu ve bu işi sevdiği için yaptığını söylemişti.

OpenAI'nin yeni yapısı, en büyük rakibi Anthropic ve Elon Musk'ın xAI'sine benzemesi muhtemel. Bu şirketler, kâr elde etmenin yanı sıra sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirliği teşvik etmeyi amaçlayan bir tür kâr amacı gütmeyen şirket olarak tescil edilmişti.