Erdoğan ile Esad görüşecek mi? Suriye'den açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz cumartesi günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı için ABD’ye hareket etmeden önce önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkileri normalleştirmek için Beşar Esad ile görüşme talebimizi ilettik. Şimdi onların yanıtını bekliyoruz," ifadelerini kullandı.

Suriye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine Suriye'den cevap geldi. Beşar Esad'ın Baş Danışmanı Buseyna Şaban, Umman'ı ziyareti sırasında bölgesel gelişmeleri ele aldığı konuşmasında Türkiye​'yle ilişkilere de değindi.

El Arab'ın haberine göre, Türkiye'nin Suriye'deki askerlerini geri çekme konusunu görüşmeyi reddettiğini söyleyen Şaban, Türkiye ile masaya oturulmayacağını ifade etti. Türkiye'nin Şam'la yakınlaşma konusunu kendi çıkarları için kullandığını iddia eden Şaban, "Türkiye topraklarımızın bir kısmını işgal ediyor ve tehlikeli bir Türkleştirme politikası uyguluyorlar" dedi. Şaban, ''Geri çekilme prensibini kabul etmedikleri sürece masaya oturmayacağız." ifadelerini kullandı.