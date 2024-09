New York Belediye Başkanı Adams'a yolsuzluk suçlaması! Soruşturmada Türkiye bağlantısı

Takip Et

New York Times'ın haberine göre, New York Belediye Başkanı Eric Adams, uzun süredir devam eden bir federal yolsuzluk soruşturması sonucunda suçlandığını duyurdu. Adams, suçlamaların "tamamen asılsız" olduğunu vurgulayarak, görevine devam edeceğini söyledi.

Adams, suçlamaların tamamen yalanlara dayalı olduğunu söyledi

Konuyu kamuoyu önünde tartışmaya yetkili olmadıkları için isimlerinin açıklanmaması koşuluyla Associated Press (AP) haber ajansına konuşan iki kişiye göre, Adams'a yönelik suçlamaları detaylandıran iddianamenin perşembe günü açıklanması bekleniyordu.

Resmi konutunda yaptığı bir konuşmada Adams, görevde kalacağını söylerken, karşılaşabileceği herhangi bir suçlamayı “tamamen yanlış, yalanlara dayalı” olarak nitelendirdi.

Adams, “Her zaman biliyordum ki, hepiniz için yerimde durursam hedef haline geleceğim - ve hedef haline geldim. Bu adaletsizliklere karşı gücümün ve ruhumun her zerresiyle mücadele edeceğim,” dedi.

Adams'ın avukatları teorileri çürüten kanıtlar sundu

Adams’ın avukatları, belediye başkanının suçlamalarla iş birliği yaptığını ve yolsuzluk iddialarına dair herhangi bir kanıt bulmadıklarını açıkladı. Avukatlar ayrıca, Adams’a yönelik suçlama teorilerini çürüten kapsamlı kanıtlar sunduklarını ifade etti.

Adams'ın hangi yasaları çiğnemekle suçlandığı ya da mahkemeye ne zaman çıkacağı henüz belli olmadı.

Elektronik cihazlarına el konulmuştu

Federal müfettişler yaklaşık bir yıl önce Adams'ın elektronik cihazlarına, kısmen kampanya bağışlarına ve Adams'ın Türk hükümetiyle ilişkilerine odaklanan bir soruşturmanın parçası olarak el koymuştu. Suçlamalar mühürlü olduğu için aynı konularla ilgili olup olmadıkları bilinmiyor.

İddianame ilk olarak The New York Times (NYT) gazetesi tarafından duyuruldu. Adams, New York tarihinde görevdeyken hakkında suçlama açılan ilk belediye başkanı oldu.

Soruşturmada Türkiye bağlantısı

İddianame, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu onlarca dünya liderini New York'a getiren Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun tarihlerine denk geldi.Yaz boyunca federal savcılar Adams'a, kampanya koluna ve Belediye'ye mahkeme celbi göndererek belediye başkanının programı, yurt dışı seyahatleri ve Türk hükümetiyle olası bağlantıları hakkında bilgi talep etti.