Interfresh Eurasia Fuarı, bu kez kapılarını İzmir’de açtı

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Açılış töreninde fuarın 2018’den beri Antalya’da gerçekleştirildiğini hatırlatan Interfresh Eurasia Fuarı Genel Koordinatörü Murat Özer, “Türkiye’nin fuarlar ilinde bulunuyoruz. Fuara gelen yabancı ziyaretçinin harcamış olduğu 100 Euro’nun 15 Eurosu fuar alanında 85’i şehirde harcanır. Fuarımız ile İzmir’de 54 ülkeden sektör temsilcilerini buluşturacağız. Hem katılımcı hem de ziyaretçi sayımızı geçtiğimiz seneye oranla 2 katı katına çıkarttık. Bununla gurur duyuyoruz” dedi.

“Sektörümüzün tek fuarını İzmir’e taşıdık”

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Koordinatör Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, sektörün tek fuarını İzmir’e kazandırmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, “İzmir, de hem taze meyve sebze meyve hem de işlenmiş ürünlerde cazibe merkezi. Ülkemizin 2023 yılı yaş meyve sebze ihracatı 3.5 milyar dolara ulaştı. Meyve sebze mamulleri de eklenince toplam 6 milyar dolar ihracattan söz ediyoruz. Bunun yüzde 23’ü Ege’den gerçekleşiyor. Bu da fuarın Ege Bölgesi’ne taşınmasının yerinde bir karar olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

“Üreticimizin yanındayız”

İzmir’in bir tarım şehri olduğu için böyle bir fuara ev sahipliği yapmayı hak ettiğini ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “İzmir’in topraklarının yüzde 30’u işlenebilir arazilerden oluşuyor. Bu da 350 bin hektara tekabül diyor. Üreticimizin yanındayız. Tarımda planlama sorunu var. Üreticiler emeklerin karşılığını alamıyor. Tarımda ilk önce kendine yeten bir şehir olmak, daha sonra ülkemiz ihracatına katkımızı artırmak istiyoruz” dedi.