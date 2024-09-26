Arkas, Joan Miró’nun eserlerini İzmir’e getirdi

İZMİR / EKONOMİ

Arkas Sanat Merkezi, daha önce görülmemiş Joan Miró eserlerini İzmir’de sanatseverlerle buluşturdu.

26 Eylül 2024 – 9 Şubat 2025 tarihleri arasında Arkas Sanat Merkezi ve Serralves Vakfı iş birliğiyle düzenlenen Joan Miró: İmge, Metin, Gösterge başlıklı sergi, sanatçının 1924’ten 1981’e kadar ürettiği eserlere odaklanıyor. Müjde Unustası direktörlüğünde, sanat tarihçisi ve akademisyen Robert Lubar Messeri küratörlüğünde gerçekleştirilen sergide, Portekiz Devleti Çağdaş Sanat Koleksiyonu’na ait, Fundação de Serralves - Museu de Arte Contemporânea Porto, Portekiz himayesinde bulunan 74 eser bulunuyor.

Çağdaş sanatın öncüsü ve modernist akımın önemli isimlerinden Miro’nun ambalaj, kağıt, masonit, pano, duvar halısı, çuval bezi ve gazete gibi çok çeşitli yüzeyler üzerinde ve bronz, drift wood, seramik gibi tekniklerde ürettiği eserlerinden oluşan sergi, Türkiye’de şimdiye dek düzenlenen en kapsamlı Miró sergilerinden biri olarak öne çıkıyor.

Sergi kapsamında sanatçının ününü kazandığı tabloların yanı sıra, resimler ile kumaşlar arasındaki ayrımı köprülemeyi amaçlayan Sobreteixims serisi ve sanatın estetik bir ifade olmanın ötesinde güçlü bir eleştiri aracı olarak kullanabileceğini vurgulayan Yanık Tuvalleri’nden bir örnek de Türkiye’de ilk defa sergileniyor.

Serginin açılış öncesi gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, “Arkas Sanat Merkezi’nde 2011 yılından bu yana 13 yılda 27.inci sergimiz. Yurtdışındaki prestijli müzeler ve koleksiyonerle ile her zaman güvenli saygın bir ilişkimiz, sergilerimiz kapsamında karşılıklı eser alışverişlerimiz oluyor. İzmir’e ilk defa Joan Miró eserlerini getiriyoruz. Hatta bu sergi ülkemizde düzenlenen en kapsamlı Miro sergilerinden biri diyebiliriz. Sergide Sobreteixims ve Yanık Tuvaller serileri gibi sanatçının daha önce Türkiye’de hiç sergilenmemiş eserleri de yer alıyor. Miro, bana göre sürrealizmi başlatan kişi. Bu nedenle önemli. Öncülerin değeri başka oluyor. Eserlerini ilk gördüğünüzde şaşırıyorsunuz ve ne anlatmak istediğini anlamaya çalışıyorsunuz. Onun da istediği bu. Başarılı bir sergi olacağına eminim” diye konuştu.

Serginin açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Porto Belediye Başkanı Rui Moreira ile Serralves Müzesi Direktörü Philippe Vergne de katıldı.

Serginin Miro’nun 60 yıllık kariyerini kapsadığını belirten Arkas Sanat Direktörü Müjde Unustası, “Koleksiyonun bir diğer özelliği de Miro’nun kullandığı teknik ve malzeme zenginliğini ortaya koyması. Miro, sanatsal teknikleri farklı medyumlara taşıyarak izleyiciyi şaşırtmayı seviyor. Bu koleksiyon onun kullandığı bu çeşitliliği görebilmek, farklı teknikleri bir medyumdan diğerine nasıl aktardığını keşfetmek adına da çok kıymetli” diye konuştu.

Serginin Küratörü Robert Lubar Messeri, “Miro kendini ressam-şair olarak tanımlıyordu. Onun için şiirin kelimelerden oluşması gerekmiyordu. Her zaman şiire derin bir ilgi duydu: Yazdı, okudu, şairlerle iç içe bir hayatı oldu. Tablolara bıraktığı işaretler bir tür el yazısına dönüştü. Bu etkileşim, 1924’ten sonra Miro’nun tüm sanatsal pratiğini etkiledi. Dolayısıyla biz de bu sergide Miro’nun imge, metin, gösterge üçgeninde sanatsal pratiğine bakmak istedik” dedi.