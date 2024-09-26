Gayrimenkul yatırımcısının beklediği etkinlik başlıyor

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Raffles İstanbul'da gerçekleştirilecek etkinlikte bir taraftan Londra'nın önde gelen inşaat firmalarından Berkeley Group'un cazip yatırım fırsatları tanıtılacak, diğer taraftan da Londra'dan ev almak isteyenlere süreçle ilgili her konuda bilgilendirme yapılacak.

Londra merkezli olarak hizmet veren emlak şirketi Teoden London Investment Direktörü Şengül Firat, 27 Eylül Cuma günü başlayacak olan etkinliğin, Birleşik Krallık'ta gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenler için çok önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti. Londra'da ev sahibi olmak isteyenlerin bu etkinliği kaçırmamasını isteyen Şengül Fırat, "Türkiye'de gayrimenkul piyasası küçülürken Londra'da ev almak isteyen yabancıların özellikle de Türkler'in sayısı artış gösteriyor. Düşük risk ve döviz bazında kira getirisi dünyanın dört bir yanındaki gayrimenkul yatırımcılarını İngiltere'ye çekiyor" dedi.

Uzman ekibi ile birlikte Londra'dan ev satın almak isteyen Türk yatırımcılara A'dan Z'ye her türlü konuda danışmanlık hizmeti veren Teoden London Investment Direktörü Şengül Firat, 27, 28 ve 29 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan etkinlikle ilgili şunları söyledi:

"Londra, bir çok alanda olduğu gibi gayrimenkul yatırımcıları için de son derece cazip fırsatlar sunuyor. Yapılan araştırmalar, Birleşik Krallık'ta gayrimenkul yatırımlarının brüt kira getirisinin yüzde 6'ya vardığını gösteriyor. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde de yüzde 22 oranında fiyat artışı öngörlüyor. Bu anlamda gayrimenkul yatırımcısı için Birleşik Kralıklık özellikle de Londra hem güvenli hem de kazançlı bir liman olarak karşımıza çıkıyor. Birleşik Krallık'tan ev satın alırken herhangi bir pürüz yaşanmaması için uzman kişilerden danışmanlık hizmeti alınması çok önem taşıyor."

Londra'dan ev alan Türkler'in en fazla danıştığı kişilerden birisi olan başarılı gayrimenkul danışmanı Şengül Fırat, günümüzde artık orta gelir grubundaki insanların da yurt dışında ev almaya başladığına dikkat çekti. İstanbul'daki lansmanda uzman bir ekiple yatırımcıların karşısında olacaklarını belirten Fırat, "Etkinlikte Berkeley Group projelerini tanıtırken, yatırımcıların her türlü sorularını da yanıtlayacağız. Özellikle kredi ihtiyacı olan yatırımcılar için finans uzmanlarımız da etkinlikte yer alacak. Türk yatırımcıları bu etkinliğe katılmaya ve sunulan cazip fırsatları değerlendirmeye davet ediyoruz" şeklinde açıklamada bulundu.