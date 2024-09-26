GTO Başkanı Yıldırım’dan faiz indirimi çağrısı

GAZİANTEP

Toplantının açılışında yaptığı konuşmada bu yıl altıncısı düzenlenecek Geleneksel Gaziantep Alışveriş Günleri’nin 12 Ekim’de başlayacağını hatırlatan GTO Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, “Gaziantep Alışveriş Günleri ile hem sektörlerimiz hem de hemşehrilerimiz kazansın istiyoruz. Daha uygun fiyatlarla buluşulsun diye GTO üyeleri, tüm Gaziantepliler için 12 Ekim’de fiyatlarını indirecek. Ben inanıyorum ki önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda 9 günlük kampanyamız ile ekonomi canlanacak, hem üyelerimiz hem de hemşehrilerimiz için kazan kazan durumu oluşacak. Ben bu vesileyle bütün üyelerimizi belirleyebilecekleri maksimum indirim oranlarıyla kampanyaya katılmaya, hemşehrilerimizi de 12 Ekim itibarıyla bu özel indirimlerden yararlanmaya davet ediyorum. Kampanyaya dâhil olmak isteyen üyelerimiz ve indirim oranları ile indirim yapan mağazaları görmek isteyen hemşehrilerimiz https://alisveris.gto.org.tr/ adresini ziyaret edebilir.” dedi.

Yıldırım: Faiz; doğru zamanda, doğru oranda indirilmeli

Eylül ayı Meclis toplantısında konuşan ve GTO’nun eylül ayı faaliyetleri hakkında Meclis üyelerini bilgilendiren Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ise ABD Merkez Bankası FED ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararlarına değinerek şu şekilde konuştu:

“ABD Merkez Bankası FED faizi 50 baz puan indirdi. Oysa beklentiler indirimin 25 puan olacağı yönündeydi. FED’in sürpriz sayılabilecek 50 baz puanlık indirim kararı aldı. Tabi FED faiz indirim döngüsüne girdiğinde, gelişmekte olan ülkelerin merkez bankaları bu hamleye kayıtsız kalamaz. Çünkü Fed’in faiz oranlarını düşürmesi, küresel sermaye akışını, döviz kurlarını ve finansal piyasaları etkileyerek gelişmekte olan ekonomiler üzerinde ciddi sonuçlar doğurur. TCMB ise faizi %50 seviyesinde sabit bırakma kararı aldı. Görünen o ki kasım- aralık gibi biz de indirim sürecine gireceğiz. Evet, indirime ihtiyacımız var. Ancak erken indirim acı reçete ile tedavi olurken ve küçük küçük iyileşme emareleri gösterirken her şeyi başa, hatta daha kötüye çevirebilir. Faiz; doğru zamanda, doğru oranda indirilmeli.”

Yıldırım: Tüm üyelerimizi 3 Ekim’de GTO B2B etkinliğine davet ediyorum

3 Ekim Perşembe günü GTO ve yeni nesil etkinlik çözümleri sunan Oniki iş birliğinde düzenlenecek “GTO B2B Networking” organizasyonu hakkında da konuşan Başkan Yıldırım, “GTO B2B Networking etkinliğinde hem geleneksel hem de elektronik ticaret alanındaki üreticileri, satıcıları ve ekosisteme çeşitli çözümler sunan hizmet ve servis sağlayıcı firmaları bir araya getireceğiz. Geleneksel ticaretteki ve/veya e-ticaret alanındaki işlerini büyütmek isteyen tüm üyelerimizi, oldukça verimli geçeceğini düşündüğüm yapay zekâ destekli bu özel etkinliğe davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.