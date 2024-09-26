Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan açıklaması: Sert şekilde tepki verildi
Dışişleri kaynakları, Ege Denizi'nde Yunanistan'ın karasu ihlallerine sert şekilde tepki verildiğini açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, son günlerde Yunanistan tarafından Ege Denizi’nde gerçekleştirilen karasuyu ihlalleriyle ilgili tepki Yunanistan makamlarına her düzeyde ve en güçlü şekilde iletildi.
İddialar gerçeği yansıtmamaktadır
Bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada, “Bu tip hadiselerde izlenen diplomatik prosedür bellidir ve senelerdir harfiyen yerine getirilmektedir. İhlallerin ardından gerekli girişimlerin yapılmadığına dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.