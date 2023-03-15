Çin, çelik üretimini azaltmaya devam edecek

Çin, hükümetin ağır kirletici sektörden kaynaklanan karbon emisyonlarını dizginlemek için ardarda üçüncü yıl ham çelik üretimini azaltmaya devam edeceğini açıkladı.

Çin, endüstriyel ekonomisinin bel kemiği olan alaşımın dünyanın en büyük üreticisi ve tüketicisi konumunda.

Sektör, ulusal emisyonların ise yaklaşık yüzdee 15'ini oluşturuyor ve elektrik üretiminden sonra bu konuda ikinci sırada yer alıyor.

Planın bir parçası olarak hükümetin yeni çelik üretim kapasitesine yönelik yasaklar getireceği de belirtildi.