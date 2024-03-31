Çin imalat sektörü 5 ay sonra genişlemeye döndü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından açıklanan verilere göre, fabrika faaliyetlerine ilişkin resmi gösterge (İmalat sektörü PMI) 49,1 seviyesinden 50,8'e yükseldi. Piyasa beklentisi endeksin 50,0 seviyesine çıkacağı yönündeydi.

Endekste 50 seviyesi, genişlemeyle daralmayı birbirinden ayırıyor.

Açıklanan veri, yılın ilk iki ayında, dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin, imalat sektörünün öncülüğünde yıla sağlam bir temelde başladığını, ihracatın beklentileri aştığını ve sanayi karlarının büyümeye geri döndüğünü gösteren bir dizi göstergenin ardından geldi.

Son dönemdeki olumlu veriler, yıl için yaklaşık yüzde 5'lik bir büyüme hedefi belirleyen Çin liderleri üzerindeki acil baskının kaldırılmasına yardımcı olacak olsa da, pek çok ekonomist, yetkililerin bu nispeten yüksek hedefe ulaşmak için hâlâ daha fazla politika desteği sunması gerektiğini söylüyor.

Ülkede henüz emlak sektöründe uzun süren bir çöküşün dibe vuracağına dair bir işaret yok ve deflasyonist baskıların devam etmesi muhtemel.

Alt endekslerden yeni siparişler Şubat'taki 49'dan 53'e yükselirken, yeni ihracat siparişleri Şubat'taki 46,3'ten 51,3'e çıktı; Endeksler bu yıl içinde ilk kez 50 eşiğini aştı ve Çin mallarına yönelik küresel talebin arttığına işaret etti.

Çin'in hem hizmet hem de inşaat faaliyetini kapsayan imalat dışı PMI verisi Şubat ayındaki 51,4'e kıyasla Mart ayında 53'e yükseldi. Takip hizmetleri faaliyeti alt endeksi Şubat'taki 51,0'dan 52,4'e, inşaat alt endeksi 53,5'ten 56,2'ye geldi.

Böylece genel endeks 50,9 seviyesinden 52,7 seviyesine ulaştı.