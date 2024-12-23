  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Çin özel sektöre yönelik yasa tasarısını görüşecek
Takip Et

Çin özel sektöre yönelik yasa tasarısını görüşecek

Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) Daimi Komitesi, özel sektörü geliştirmeye yönelik yeni bir yasa tasarısını görüşmek üzere Pekin'de toplanıyor.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çin özel sektöre yönelik yasa tasarısını görüşecek
Takip Et

Xinhua'nın haberine göre Çin'de yasama işlevini yerine getiren Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) Daimi Komitesinin olağan yasama oturumu 21-25 Aralık tarihlerinde Pekin'de yapılıyor.

Komitenin bu oturumda görüşeceği yasa tasarısını ve değişiklik önerileri arasında özel sektörün gelişimini desteklemeyi hedefleyen yeni bir yasa tasarısı da bulunuyor.

Adalet Bakanı Hı Rong, yaptığı açıklamada, tasarının özel sektörün, diğer ekonomik sektörlerle birlikte büyümesine elverişli hukuka dayalı bir ortamın oluşturulmasını hedeflediğini belirtti.

Yasanın, ülkede özel sektör için adil rekabet, yatırım ve finansman ortamını yaratmayı hedeflediğini vurgulayan Bakan Hı, bilimsel ve teknolojik inovasyon ile düzenlemeler konusunda rehberlik, hizmet desteği, hak ve çıkarlar ile yasal sorumlulukların korunmasını içerdiğini ifade etti.

Komite üyeleri de yasanın özel sektör gelişimine uygun ortamın yaratılmasına, yeni kalkınma paradigması ve yüksek nitelikli büyümeye daha fazla katkı sağlayacağına inandıklarını dile getirdi.

Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Bakan Işıkhan tarih vererek duyurduAsgari ücret ne zaman açıklanacak? Bakan Işıkhan tarih vererek duyurduEkonomi

 

Asgari ücret ne kadar olacak? SGK uzmanı Karakaş, kulislerde konuşulan rakamı açıkladı!Asgari ücret ne kadar olacak? SGK uzmanı Karakaş, kulislerde konuşulan rakamı açıkladı!Ekonomi

 

Küresel Ekonomi
ABD, Çin'in çip üretimine yönelik yeni soruşturma başlattı
ABD, Çin'in çip üretimine yönelik yeni soruşturma başlattı
ABD'de dayanıklı mal siparişleri kasımda beklentinin altında kaldı
ABD'de dayanıklı mal siparişleri kasımda beklentinin altında kaldı
ABD'de yeni konut satışları kasımda arttı
ABD'de yeni konut satışları kasım ayında arttı
ABD'de tüketici güveni aralık ayında beklentilerin altında kaldı
ABD'de tüketici güveni aralık ayında beklentilerin altında kaldı
Starbucks çalışanlarının grevi 10 şehire yayıldı! Yüzbinlerce çalışan etkilenebilir
Starbucks çalışanlarının grevi 10 şehire yayıldı! Yüzbinlerce çalışan etkilenebilir
Deutsche Bank'tan Fed için faiz tahmini
Deutsche Bank'tan Fed için faiz tahmini