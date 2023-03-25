Çin para birimi ile yapılan uluslararası ödemeler yüzde 21,48 arttı
Uluslararası ödemelerde Çin ulusal bara birimi yuan ile yapılan transferler, 2022'de önceki yıla göre yüzde 21,48 artış kaydetti.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çin Merkez Bankası’nın (PBoC) verilerine göre, yuan cinsinden uluslararası transferlerin miktarı, yıllık yüzde 21,48 artışla 96,7 trilyon yuana (yaklaşık 14,14 trilyon dolar) ulaştı.
Çin'in sınır aşırı yuan ödemeleri sistemi üzerinden yıl boyunca 4,4 milyon para transferi yapıldı. Transferlerin sayısı da önceki yıla göre yüzde 31,68 arttı.
Sistemde yıl boyunca günde ortalama 17 bin 700 transfer yapılırken 388,34 milyar yuan aktarıldı.