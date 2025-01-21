Çin yatırımlarını artırdı! 168 ton altın rezervi keşfedildi
Çin altın arama çabalarını artırdı. Kritik maden kaynaklarına yatırımlarını artıran Çin’de 168 ton altın rezervi keşfedildi.
Çin'in kuzeyi ve kuzeydoğusundaki 3 maden sahasında toplam 168 ton altın rezervi keşfedildiği bildirildi.
Çin Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Jeolojik Araştırma Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzeyindeki Gansu eyaletine bağlı Anbali'de 102,4 ton, İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Hadamengou'da 41,3 ton ve kuzeybatıdaki Heylongciang eyaletine bağlı Tahı Baoşinggou'da 24,3 ton altın rezervi bulundu.
Çin hükümeti kritik madenlerde yatırımlarını artırdı
Çin'de Kasım 2024'te Hunan eyaletinin Pingciang ilçesine bağlı Vangu altın madeninde 1000 tonu aşan altın rezervi keşfedildiği bildirilmişti.
Ülkede hükümet son dönemde kritik maden kaynaklarının taranmasına yönelik çabalarını ve yatırımlarını artırıyor.
Nadir toprak elementleri de keşfedilmişti
En son 18 Ocak'ta, ülkenin güneybatısındaki Yünnan eyaletinde yaklaşık 1,15 milyon tonluk nadir toprak elementleri rezervinin keşfedildiği açıklanmıştı.