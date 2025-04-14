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Çin'de yeni yuan kredileri ilk çeyrekte yükseldi

Çin'de yılın ilk çeyreğinde yeni yuan kredileri ve mevduatlar artış gösterirken, kredi hacmi geçen yıla kıyasla yükseldi.

Haber Merkezi
AA
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Çin'de yeni yuan kredileri ilk çeyrekte yükseldi
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Çin Merkez Bankası (PBoC) verilerine göre, Ocak-Mart 2025 döneminde bankalar ve finans kuruluşlarının verdiği yeni yuan kredilerinin toplamı 9,78 trilyon yuan (yaklaşık 1,34 trilyon dolar) oldu.

İlk 3 aylık dönemde hane halkına 1,04 trilyon yuan (140 milyar dolar), işletmelere ise 8,66 trilyon yuan (1,19 trilyon dolar) ilave kredi sağlandı.

Yuan kredilerinin toplam hacmi mart sonunda 265,41 trilyon yuana (36,40 trilyon dolar) ulaşarak geçen yıla kıyasla yüzde 7,4 arttı.

İlk 3 ayda dolaşımdaki nakit ile bankalardaki vadeli ve vadesiz mevduatları içeren genel para arzı (M2) yüzde 7 artarken dolaşımdaki nakit ile bankalardaki vadesiz mevduatları içeren para arzı (M1) ise yüzde 1,6 azaldı.

Bu dönemde yuan bazlı mevduatlarda ise 12,99 trilyon yuan (1,78 trilyon dolar) artış olurken bunun 9,22 trilyon yuanını (1,26 trilyon doları) hane halkı mevduatları oluşturdu.

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