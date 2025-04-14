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Türk şirket, 245 milyon dolarlık ihaleyi kazandı: Kongre binası inşa edilecek

Summa İnşaat, 245 milyon dolarlık teklifiyle Kenya'nın Bomas of Kenya bölgesinde inşa edilecek uluslararası kongre merkezi ihalesini kazandı.

Haber Merkezi
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Türk şirket, 245 milyon dolarlık ihaleyi kazandı: Kongre binası inşa edilecek
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Kenya'nın başkenti Nairobi'de şehir merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Bomas of Kenya bölgesi, uzun zamandır turizm faaliyetlerine ev sahipliği yapıyor.

Kenya hükümeti 2023 yılında yaklaşık 80 dönümlük bir araziye sahip olan bölgede yeni bir uluslararası kongre merkezi inşa etme kararı aldı.

Ağustos 2023'te alınan ihale kararına muhalefet itiraz etti ve konu mahkemeye taşındı. İstinaf mahkemesinin ihalenin iptali talebini reddetmesinin ardından ihale süreci başladı. 

İhaleyi 245 milyon dolarlık teklifle Summa İnşaat kazandı

Gerçekleştirilen ihalede en avantajlı teklifi 245 milyon dolar ile Türk şirketi Summa İnşaat verdi. Kenya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ihale kararı ve ihaleyi kazananın Summa İnşaat olduğu kesinleşmiş oldu. 

 

1989'da kuruldu

1989 yılında Mete Bora tarafından kurulan şirket, 2007yılında şirketin ikinci nesil yöneticileri olan Mete Bora'nın oğulları Selim Bora, Fatih Bora ve Sinan Bora'nın yönetimine geçmişti. 

Türkiye'de Ankara'daki Atakule, Bodrum'daki Palmarina ve İstanbul'daki Kısıklı Park gibi projelere imza atan şirket, yurtdışında ise başta Afrika ülkeleri olmak üzere pek çok havalimanı, stadyum, AVM ve otel projesini hayata geçirdi. 

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