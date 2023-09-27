Çin'den ekonomiyi canlandırma hamlesi

Çin Merkez Bankası, toparlanması "artan bir ivme" ile ilerleyen ekonomiyi desteklemek için politika ayarlamalarını hızlandıracağını ve para politikasını "kesin ve güçlü" bir şekilde uygulayacağını söyledi.

Çin MB (PBOC), para politikası komitesinin üç aylık toplantısının ardından yaptığı açıklamada, likiditeyi makul ölçüde bol tutacağını ve istikrarlı kredi genişlemesini sürdüreceğini söyledi.

PBOC, "Mevcut dış ortam daha karmaşık ve şiddetli hale geliyor, uluslararası ekonomik ticaret ve yatırım yavaşlıyor, enflasyon hala yüksek ve gelişmiş ülkelerdeki faiz oranları yüksek kalmaya devam ediyor. Yurt içi ekonomi artan bir ivmeyle toparlanmaya ve iyileşmeye devam ediyor, ancak hala yetersiz talep gibi zorluklarla karşı karşıya. Sıkı çalışmaya devam etmeli ve iyileşen ivmeden faydalanmalı, makro politika ayarlamalarını hızlandırmalı, ihtiyatlı para politikasını kesin ve güçlü bir şekilde uygulamalıyız" dedi.

Yapılan açıklamada Çin MB'nin şirketler ve hane halkları için borçlanma maliyetlerini düşürmek üzere bankalara rehberlik edeceği ve bankaların sermayelerini yenilemelerini destekleyeceği belirtilirken, Çin'in özel yatırımları teşvik etmek ve fiyatlarda düşük seviyeden toparlanmayı desteklemek için devlet yatırımlarını ve politika teşviklerinin artıracağı vurgulandı.

PBOC, yuanı istikrarlı tutma ve para biriminin aşırı değer kazanma riskini önleme yönündeki duruşunu da tekrarladı.