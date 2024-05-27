Çin'in Hong Kong üzerinden yaptığı altın ithalatı azaldı

Hong Kong Nüfus Sayımı ve İstatistik Departmanı verilerine göre, Çin'in nisan ayında Hong Kong üzerinden yaptığı net altın ithalatı bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 38 oranında düştü.

Çin'in net ithalatı mart ayındaki 55.836 kg seviyesinden nisan ayında 34.575 kg olduğunu gösterdi.

Hong Kong üzerinden yapılan toplam altın ithalatı ise yaklaşık yüzde 32 düşüşle 43 bin 261 kg oldu.