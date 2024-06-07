Çin'in ihracatı ve ithalatı yükseldi

Çin Gümrükler Genel İdaresi verilerine göre, mayısta ihracat yıllık bazda yüzde 7,6 artışla 302,4 milyar dolara, ithalat ise yüzde 1,8 yükselişle 219,8 milyar dolara çıktı. Dış ticaret fazlası da 82,6 milyar dolar olarak hesaplandı.

İhracat ve ithalat marttaki düşüşün ardından nisan ayındaki yükselişini sürdürdü. Nisanda ihracat yıllık bazda yüzde 1,5, ithalat da yüzde 8,4 artmıştı.

Analistler, küresel talepteki artışın yanı sıra geçen yılın aynı ayındaki düşük bazın Çin'in ihracatının artmasında etkili olduğunu, dış satımdaki yükseliş ivmesinin gelecek aylarda da devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

ASEAN ülkelerine ihracatta artış

Mayısta Çin'in Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerine ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,5 artarken, Mart 2023'ten bu yana en hızlı artışı kaydetti.

ABD'ye ihracat yüzde 3,6 artarken, Rusya'ya dış satım yüzde 1,9 azaldı.

Otomobil ihracatı yüzde 16,6, gemi 57,1, entegre devreler yüzde 28,4 ve ileri teknoloji ürünleri ihracatı yüzde 8,1 arttı.

Dünyanın en büyük ihracatçısı konumundaki Çin'in dış satımı 2024'ün ilk 2 ayında yüzde 7,1 arttıktan sonra martta yüzde 7,5 azalmış, nisanda ise yüzde 1,5 yükselmişti.

İthalat verileri

Öte yandan Çin'in ithalatı mayısta geçen yılın aynı dönemine göre düşük bazın etkisiyle yüzde 1,8 yükseldi. İlk 2 ayda yıllık yüzde 3,5 artış gösteren ithalat, martta yüzde 1,9 gerilemiş, nisanda ise yüzde 8,4 artmıştı.

ABD yönetimi, mayıs ayında, rekabet dışı ticaret uygulamalarını gerekçe göstererek Çin'den yapılan çelik ve alüminyum, yarı iletkenler, elektrikli araçlar ve bataryalar gibi stratejik ürünlerde yaklaşık 18 milyar dolarlık ithalata yönelik gümrük vergilerini artırma kararı almıştı.

Çin'in söz konusu ürünlerde Batı pazarlarına dış satımında azalma beklenirken, Güneydoğu Asya, Güney Amerika ve Orta Doğu gibi alternatif pazarlara yönelişin hızlanacağı öngörülüyor.