Çin'in üretim sektörü büyümeye devam etti

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, Mart ayına ait resmi imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi 50,5 olarak geldi ve Şubat ayındaki 50,2 ile analistlerin beklentisi olan 50,4'ü aştı.

Endekste 50'nin üzerindeki bir okuma üretimde genişlemeyi, bunun altındaki bir okuma ise daralmayı gösteriyor.

Açıklanan iyimser sonuç, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan için açıkladığı "Kurtuluş Günü" öncesinde geldi. Trump, daha geniş ve daha yüksek tarifelerden oluşan yeni bir liste açıklayacağını söyledi.

Bu arada, hem hizmet hem de inşaat faaliyetlerini kapsayan Çin'in imalat dışı PMI verisi Şubat ayındaki 50,4'ten Mart ayında 50,8'e yükseldi.

Genel PMI endeksi de bunlara bağlı olarak 51,1'den 51,4'e çıktı.