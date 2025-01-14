Coca-Cola 2025'te orta tek haneli büyüme öngördü

Coca-Cola İçecek, satış hacminin geçen yılın tamamında yüzde 2.2 gerilediğini açıklarken, bu yıl için "orta tek haneli" satış hacmi büyümesi öngördü.

Dün akşam KAP'a yaptığı açıklamaya göre şirketin ana pazarı olan Türkiye'de satış hacmi yüzde 0.1 artarken, dış pazarlardaki satış hacmi yüzde 3.6 azaldı. Toplam satış hacmi yüzde 2.2 düşüşle 1.5 milyar ünite kasa oldu.

Geçen yıl makroekonomik zorluklar, enflasyon ve Ortadoğu'da devam eden çatışmalar nedeniyle tüketicinin alım gücü ile talebin düştüğüne dikkat çeken şirket, koşulların 2025 yılında da "zorlu olmaya devam edeceğini" belirtti.

Coca-Cola İçecek, bu yıl Türkiye'de düşük-orta tek haneli büyüme, uluslararası operasyonlarda ise orta-yüksek tek haneli büyüme hedeflerken, Irak ve Azerbaycan'da birer yeni tesis açmayı planladığını da belirtti.

Şirket, Türkiye'nin yanı sıra Pakistan, Kazakistan, Irak, Özbekistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Bangladeş, Ürdün, Tacikistan, Türkmenistan ve Suriye pazarında faaliyet gösteriyor.