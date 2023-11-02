Danimarkalı ilaç devi Novo Nordisk, ilk 9 ayda 22 milyar dolar kazandı

Novo Nordisk, obeziteyle mücadelede kullanılan Wegovy ve diyabet ilacı olan Ozempic’i üretiyor.

Novo Nordisk CEO’su Lars Fruergaard Jørgensen, Wegovy gibi ilaçları kullanmaya başlayan hastaların bunlara ulaşmaya devam edebilmelerini sağlamaya odaklandıklarını söyledi.

Financial Times’ın haberine göre; Jørgensen, şirketin üretim kapasitesini “tedrici olarak” genişlettiklerini ve gelecek yıl daha fazla ilacın piyasada olmasını beklediklerini ifade etti.

Novo Nordisk CEO’su Lars Fruergaard Jørgensen

Jørgensen, düzenlediği bastın toplantısında, “Büyümeye rağmen, talebin hâlâ arz edebileceğimizden fazla olduğunu görebiliyoruz" ifadesini kullandı.

Wegovy Türkiye’de ruhsatlı bir ilaç değil fakat ABD’de 50 milyonu aşkın Amerlikalı için sigorta şirketleri tarafından karşılanıyor. Jørgensen bu sayının artacağını düşünüyor.

Kalp hastalığı riskini azaltıyor

Ağustos ayında yayınlanan ve deneme aşamasındaki bir çalışma, Wegovy’nin kalp krizi ve felç gibi ciddi kalp bağlantılı hastalıkları yüzde 20 azalttığını göstermişti.

Novo Nordisk, ilacın kardiyovasküler hastalık riski taşıyan kişileri dahil etmek üzere kullanım alanını genişletmek için düzenleyici kurumlardan onay alırsa daha fazla sigortanın ilacı karşılaması bekleniyor.

Yılın ilk dokuz ayında, Wegovy gibi obezite ilaçlarının satışları yüzde 167 artarak 4,3 milyar dolara ulaşırken, aynı şekilde çalışan ve genellikle kilo kaybı için etiket dışı reçete edilen Ozempic gibi diyabet ilaçlarından elde edilen gelir yüzde 45 arttı.

Kâr beklentisini yükseltmişti

Bu ayın başlarında Novo Nordisk, beklenenden daha iyi satışlar nedeniyle tüm yıl gelir ve kâr beklentilerini yükseltmişti.

İlaç üreticisi, 2023 yılında sabit döviz kurları üzerinden daha önceki tahmini olan yüzde 27 ila 33'ün üzerinde, yüzde 32 ila 38'lik bir satış büyümesi bekliyor. Bu yılki faaliyet kârı büyümesinin ise, daha önceki yüzde 31 ila 37'lik beklentinin üzerinde, yüzde 40 ila 46 arasında olacağı tahmin ediliyor.

Novo Nordisk, Wegovy’nin İngiltere’de piyasaya sürülmesinin ardından geçen ay Fransız lüks tüketim ürenleri üreten birçok markayı bünyesinde bulunduran LVMH’yi (geride bırakarak Avrupa’nın en değerli şirketi olmuştu.