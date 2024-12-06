Dev yatırım şirketi Bernstein’den 200 bin dolar senaryosu: Bitcoin altının yerini alabilir

Bitcoin’in 100 bin doları geçmesiyle birlikte Bernstein analistlerinden kritik senaryo geldi. Firmanın analizine göre Bitcoin’in kurumsal yatırım portföylerinde ve şirket hazinelerinde artan rolü, küresel finans ekosistemlerinde kilit bir oyuncu olarak kabul edildiğinin işareti olarak görülüyor.

Bitcoin ‘değer saklama’ aracı olabilir

Bernstein Research, Bitcoin’in önümüzdeki 10 yılda altının yerini alarak önde gelen “değer saklama” aracı haline geleceğini öngörüyor. Bernstein analistleri, “Bitcoin’in yeni nesil önde gelen ‘değer saklama’ varlığı olarak ortaya çıkmasını bekliyoruz” dedi ve çoklu varlık dağılımlarına entegrasyonunun, küresel yatırımcılar arasında olgunlaşan bir bakış açısını yansıttığını ekledi.

Bitcoin kurumsal hazineler için standart olabilir

Rapor ayrıca Bitcoin’in, 40 milyar dolardan fazla Bitcoin tutan MicroStrategy (MSTR) gibi şirketlerin öncülüğünü takip ederek kurumsal hazineler için bir standart haline geleceğini öngörüyor.

Bernstein, Bitcoin spot ETF’lerinin hızlı büyümesinin ana akım benimseme için kritik bir itici güç olduğunu vurguladı. BlackRock’ın (IBIT) Bitcoin spot ETF’i, lansmanından 228 gün sonra 50 milyar doların üzerinde yönetilen varlığa ulaşan ilk ETF oldu.

Rapora göre Bitcoin ETF’leri şu anda 100 milyar doların üzerinde yönetilen varlığa sahip ve bu rakamın önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde artması bekleniyor.

Bitcoin artık spekülatif olmaktan çıkacak

Bu kurumsal çekim, Bitcoin’in algısındaki değişimi, spekülatif bir varlıktan modern finansal sistemlerin temel taşına doğru kaymasını vurguluyor.

Analistler, “Bitcoin’in hazine rezerv varlığı olarak benimsenmesi, elverişli muhasebe kılavuzları ve kurumsal ETF’lerin başarısıyla hızlanıyor.” dedi.

Bernstein'den ‘200 bin dolar’ senaryosu geldi

Bernstein, Bitcoin’in 2025 yılına kadar 200 bin dolara ulaşacağını öngörüyor. Bu öngörü, döngüsel arz-talep dinamikleri ve yarılanma olaylarının ardından madencilerden gelen satış baskısının azalmasına dayanıyor.

Rapor ayrıca, benimseme genişledikçe ve talep güçlendikçe Bitcoin’in 2029’a kadar 500 bin doları ve 2033’e kadar 1 milyon doları aşabileceğini tahmin ediyor.