Döviz yatırımcısı 20 dolara, kaygılanan altına yöneldi! Bankadan parasını isteyen alamıyor

Döviz bürolarındaki para sayma makineleri sahte dolar yüzünden güncellense de sahte 50 ve 100 dolar kaygısı nedeniyle halen devam ediyor. Çoğu döviz bürosu bu banknotları kabul etmiyor. Döviz talebi olanlar da bu paralar yerine 20 dolara yöneldi. Sahte dolar iddiaları nedeniyle bazı döviz yatırımcısının da altını tercih ettiği belirtiliyor.

Dolar sorunu giderilemedi

Türkiye’de piyasaya sürüldüğü iddia edilen sahte 50 ve 100 dolar banknotlar nedeniyle piyasalar 27 Kasım’dan itibaren alarma geçmişti. Para sayma makineleri ile ATM’lerin bu paraları tespit edememesi nedeniyle bankalar ve döviz büroları özellikle yeni basım 50 dolar ile eski basım yani beyaz 100 dolarlık banknotları kabul etmemeye başlamıştı. Bu paraların kabul edilebilmesi için para sayma makinelerine güncelleme gelmesi bekleniyordu. Makinelerini güncelleyen bazı kurumlar, yavaş yavaş para almaya başlasa da sorun tam olarak giderilemedi.

Bankaya gidip dolarını isteyen alamıyor

Bankaların hâlâ 50 dolarlık ve beyaz basım 100 dolarlık banknotları almadığını ifade eden Tüm Yetkili Müesseseler ve Döviz Bürolar Derneği (TÜYEMDER) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ünver Posta’ya konuştu. Ünver, sahte dolar endişesinin halen devam ettiğini ve sürecin tam olarak düzelmediğini dile getirdi. Bankaların muhtemelen Merkez Bankası’ndan haber beklediğini dile getiren Ünver, “Piyasayı daha fazla bunaltmamak lazım. Ödemesini alamayan da var. Ticaret neredeyse durdu. Bankaya gidip dolarını isteyen de ‘2 gün sonra gelecek’ cevabını alıyor” diye konuştu.

Alınan dolarlar finans sistemine sokulamıyor

Durum böyle olunca döviz bürolarının da 50 ve 100’lük banknotları almamaya devam ettiğini belirten Ünver, “Çünkü aldığımız doları finans sistemine sokamıyoruz. Haliyle biz de müşterilerden almamaya devam ediyoruz” dedi. 50 dolarlık banknotların kesinlikle alınmadığını söyleyen Ünver, bazı döviz bürolarının ise az miktarda olmak kaydıyla 100 dolarlık banknotları elle kontrol ederek alabildiğini dile getirdi.

Döviz isteyen '20 dolar'a, kaygılanan 'altın'a yöneldi

Tüm bunlara rağmen döviz talebi olan vatandaşların dolar almaya devam ettiğini anlatan Ünver, “Örneğin 1.000 dolar alacak olan 50’lik ve beyaz 100 dolar olmamak kaydıyla yine dolar alıyor. Genelde 20 dolarlık banknotlar tercih ediliyor. Ki zaten 20 dolarlık banknotları en çok gün yapan kadınlar alırdı, şimdi normal yatırımcı da bunu tercih edebiliyor. Ama günün sonunda döviz yatırımcısının rotasını değiştirmediğini söyleyebiliriz” açıklamasını yaptı. Kuyumcular ise sahte döviz kaygısı nedeniyle bazı döviz yatırımcılarının dolar yerine altına yöneldiğine dikkat çekerek, “Altın fiyatlarındaki düşüş de fırsat olarak görülüyor” dedi.