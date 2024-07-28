DHL ve Google arasında sürdürülebilir taşımacılık anlaşması

Google’ın hava kargo taşımacılığındaki mevcut karbonsuzlaştırma teknolojilerini teşvik etme çalışmalarının bir parçası olan bu girişim, Google’ın Cihazlar ve Hizmetler iş birimindeki cihazlarının Amerika, Asya ve Avrupa kıtalarında ekspres olarak taşınmasını içeriyor.

DHL Express CEO'su John Pearson, "SAF'ı uluslararası ağımızda kullanarak, uzun süredir iş ortağımız olan Google'a, GoGreen Plus hizmetini sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu anlaşmanın ve Google'ın anlamlı yatırımının, başka şirketleri de aynı inisiyatifi almaya ve sürdürülebilir havacılık yakıtının kullanıldığı düşük emisyonlu ulaşım hizmetlerine geçişi sağlamaya teşvik edeceğine inanıyoruz” dedi.

Google Küresel Taşımacılık Direktörü Omar Molina konuyla ilgili şunları söyledi: "Google olarak 2030 yılına kadar faaliyetlerimiz ve değer zincirimiz genelinde net sıfır emisyona ulaşmaya yönelik bir hedef belirledik. Google cihazlarını dünyanın dört bir yanına taşıma şeklimizi optimize etmek, bu yolculuğun önemli bir parçası. Bu nedenle, net sıfır tutkumuzu paylaşan DHL gibi ortaklarla iş birliği yapmaktan heyecan duyuyoruz. SAF programı da bu doğrultuda atılan büyük bir adım.”

Google ve DHL Express arasındaki görüşmeler, Nisan 2023'te düzenlenen ve daha temiz, daha yeşil lojistiği tartışmak amacıyla önemli karar alıcıları, fikir liderlerini ve paydaşları bir araya getiren DHL Sürdürülebilir Lojistik Dönemi Küresel Zirvesi sırasında başladı. Zirvedeki konuşmaları temel alan Google, geçtiğimiz haziran ayında başlatılan SAF çerçevesindeki dört aylık bir pilot projede DHL Express ile iş birliği yaptı. Pilot projenin başarısı, Google’ın DHL Express ile olan ortaklığını genişletmesini ve gelecekteki operasyonları için GoGreen Plus hizmetinden faydalanma kararı almasını sağladı.

DHL Express tarafından 2023 yılında başlatılan GoGreen Plus hizmeti, SAF kullanarak müşterilerin gönderileriyle ilişkili CO2e emisyonlarını azaltmalarını sağlıyor. GoGreen Plus şu anda BP, Neste ve World Energy ile imzalanan, sektörün en büyük üç sözleşmesi ile destekleniyor. SAF, kullanılmış yemeklik yağ, atık ve hidrojen gibi sürdürülebilir enerji profiline sahip yenilenebilir hammaddelerden üretiliyor. Geleneksel karbon yoğun havacılık yakıtları veya gazyağı ise ham petrolden elde ediliyor.

GoGreen Plus, DHL Group'un 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma hedefinin bir parçası. Şirketin karbon ayak izinin yaklaşık yüzde 70'i, hava ağından kaynaklandığı için sürdürülebilir hava taşımacılığı çözümleri, sürdürülebilir lojistik operasyonlar oluşturmak açısından büyük önem taşıyor.