ECB Başkanı Lagarde: Avrupa'da 'sermaye piyasaları birliği' konusunda geniş bir uzlaşı var

Lagarde, İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen 55. Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) "Krizin Ötesinde: Avrupa'nın Potansiyelini Açığa Çıkarmak" başlıklı panelde konuştu.

Siyasi partiler arasında, Avrupa'da bir sermaye piyasası birliğine ihtiyaç olduğu konusunda düşünceler bulunduğunu ifade eden Lagarde, "27 ülke arasında 2 ya da 3 ülke haricinde böyle bir fikir birliği var." dedi.

Lagarde, Avrupa'nın birçok ülkesinde paraya erişemediklerinden işlerini genişletemeyen pek çok girişimin büyümesini kolaylaştırmak için sermaye birliğine ihtiyaç olduğunu belirterek, bu konuda 2025 sonuna kadar bazı sonuçların alınması gerektiğini vurguladı.

"2018'den bu yana ekonomimiz büyümüyor"

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck de yeni kurulan şirketlerin Avrupa'da para bulamadıkları için işlerini büyütmek üzere ABD'ye yöneldiğini söyledi.

Habeck, "Bu da tabii ki gelirlerin Avrupa'ya değil, ABD'ye gittiği anlamına geliyor. Böylece gün geçtikçe daha da güçleniyorlar. Sonunda bazen genç şirketler ABD'ye taşınıyor çünkü daha kolay ve pazar daha büyük. Yani bu, gücümüzü akıllıca kullanmadığımız anlamına geliyor." dedi.

Alman ekonomisinin yapısal bir kriz yaşadığını anlatan Habeck, bir zamanlar oldukça başarılı olan "Rusya'dan ucuz enerji ve ihracat" iş modelinin artık işe yaramadığını belirtti.

Habeck, "Bu kısa vadeli döngüsel bir kriz değil, yapısal bir kriz. 2018'den bu yana ekonomimiz büyümüyor. Büyüme potansiyelimiz 15 yıldır düşüyor. Bu da iş modelimizi yeniden düzenlememiz gerektiği anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.