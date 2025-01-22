Mahfi Eğilmez, faiz indirimi için tahminini açıkladı: "Bu rakam bana çok tuhaf gelmez"

İktisatçı Mahfi Eğilmez, ekonomide son gelişmeleri CNBC-e canlı yayınında değerlendirdi.

Eğilmez'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Trump Coin yasal olabilir ama etik değil"

Avrupa'nın kötü durumda olduğunu belirten Eğilmez "Trump tahmin edilmesi en zor liderlerden biri. Amerika, Rusya'nın oligarklar sistemine doğru kayıyor. Bu çıkardığı coin meselesi de kafamı çok karıştıran işlerden birisi. Coin çıkarmak biraz moda oldu. Tutturabiliyorsanız bir değere ulaşıyor, katılanlar para kazanabiliyor. Merkezi yok dolayısıyla çıkarılabiliyor. Trump'ın ve eşinin bunu çıkarması bana oldukça tuhaf geliyor. İşadamı olarak çıkarsaydı olabilir. Ama seçimi kazandıktan sonra böyle bir aksiyona girmesi yasal olabilir ama etik değil. ABD başkanı coin çıkardığı zaman insanlar arkasında Amerikan devleti olduğunu düşünürler. ABD'de büyük bir yatırım bankasının CEO'sunu getirirler ABD Hazinesi'nin başına koyarlar. Servetini durumu dengelemek için 'kör kayyum'a bırakırlar. Aksi takdirde menfaat çekişmeleri ortaya çıkar. Bu başkanda çalışmıyormuş." ifadelerini kullandı.

"Hafif bir yükselme olabilir"

Petrole ilişkin öngörüsünü Eğilmez "2025 için petrolde ciddi bir sıçrama ya da düşüş öngörülmüyor. Hafif bir yükselme olabilir. Aşağı yukarı bu düzeylerde gideceği tahmin ediliyor." sözleriyle dile getirdi.

"2,5 puan indirim tuhaf gelmez"

Piyasalar 23 Ocak'taki Merkez Bankası'nın toplantısına çevrilmişken Eğilmez "TCMB'nin yılın Merkez Bankası faizi yüzde 47,5, enflasyon yüzde 44,4. Ocakta bu yüzde 42,5-43'e gelecek. 2,5 puanlık bir indirim çok tuhaf gelmez. Reel sektör bu işe karar alanlar. Onların beklentisi çok daha tutarlı. Ocak, şubat, mart, nisan aylarında enflasyon inecek baz etkisiyle. Sonra yeniden hafifçe çıkabilir. Biz faizi yüksek tutup kuru sabit tuttukça carry trade'cilere yüksek faiz ödüyoruz. Bunu düşürüp ödediğimiz faizi azaltmamız gerekiyor." dedi.

"Dolara hücum olmaz"

"KKM kalkınca insanlar TL hesaplarda devam edecekler" diyen Eğilmez "Kur sabit kalmaya devam ettiği veya büyük oynaklık göstermediği sürece insanlar burada kalır. Sonlansa da dolara hücum olmaz. Biz KKM'den kurtulmak için maalesef carry trade'e sarıldık." sözlerine yer verdi.