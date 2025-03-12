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ECB Başkanı Lagarde: Enflasyonun yükselme riski var

ECB Başkanı Lagarde, Euro Bölgesi ekonomisinin ticaret, savunma ve iklim konularından kaynaklanan istisnai şoklarla karşı karşıya olduğunu, bunun da muhtemelen enflasyon oynaklığını artırdığını ve fiyat artışının daha kalıcı hale gelmesi riskini yükselttiğini söyledi.

Haber Merkezi
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ECB Başkanı Lagarde: Enflasyonun yükselme riski var
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ECB Başkanı Christine Lagarde, Frankfurt'ta 25'ncisi düzenlenen "ECB ve Gözlemciler" konferansında konuştu. Lagarde, bu güçlerin ECB'nin politika niyetini işaret etmesini imkansız hale getirdiğini, ancak bankanın yüzde 2'lik enflasyon hedefini iki katına çıkarmasını ve çeşitli şoklara nasıl tepki vereceğini özetlemesini zorunlu kıldığını söyledi.

Lagarde konuşmasında "Beklentilerimiz gerçekten de son birkaç yılda ve özellikle de son birkaç haftada bir kenara itildi. Sadece birkaç ay önce düşünülemeyecek siyasi kararlara tanık olduk" dedi.

Lagarde, "Ekonomi büyük şoklardan etkilendiğinde bu tür duruma bağlı fiyatlandırma standart hale gelirse, ancak ücret belirleme sıklığı fiyat ayarlamasının altında kalırsa, enflasyonun daha kalıcı hale geldiğini görebiliriz. Büyük şoklar enflasyona daha hızlı bir geçişkenliğe yol açacak ve ardından ücretler kademeli bir şekilde fiyatları yakalamak zorunda kalacaktır" diye konuştu.

Lagarde bu sorunlara bir çözüm önermedi ancak ECB'nin neyi yapıp neyi yapamayacağı konusunda net olması gerektiğini savundu. "Banka enflasyonu her zaman yüzde 2'de tutma sözü veremez ve politikanın nereye gittiği konusunda spesifik bir rehberlik yapamaz" diye konuşan Lagarde, "Ancak banka, enflasyonun orta vadede her zaman yüzde 2'ye yakınsayacağı şekilde politika belirlemeli ve tepki fonksiyonunu ana hatlarıyla ortaya koymalıdır, böylece firmalar ve hane halkları belirli bir şokun politikayı nasıl etkileyeceğini her zaman bilecektir. Tepki fonksiyonumuz, özellikle de değişen koşullardan nasıl etkilenebileceğimiz ve ne tür verilere bakacağımız konusunda net olabiliriz" dedi.

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