ECB, ekimde duracak mı?

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) eylül ayı toplantısı 25 baz puanlık faiz artışı kararı ile birlikte geride kalırken, gözler bankanın ekim ayı toplantısına çevrildi. ECB'nin söz konusu toplantıda ana faiz oranlarını sabit bırakarak faiz artış döngüsünü sona erdirmesi beklenirken, banka yetkililerinden konuyla ilgili peş peşe açıklamalar geldi.

“Mevcut seviyenin yeterli olabileceğine inanıyoruz”

Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, İspanyol radyo istasyonu Cope’ye verdiği demecinde, "Son artışla birlikte faiz oranlarının seviyesinin, bir süre daha mevcut bölgede tutulması halinde, enflasyonun %2 hedefine yakınsaması için yeterli olabileceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Estonya Merkez Bankası Başkanı ve ECB Yönetim Konseyi Üyesi Madis Muller ise yayımladığı bir blog yazısında, “politika yapıcıların bilindiği kadarıyla önümüzdeki aylarda başka faiz artırımı beklenmediğini açıkça belirttiklerini" yazdı.

ECB Başkanı Christine Lagarde da Perşembe günü alınan 25 baz puanlık faiz artışı kararının ardından yaptığı açıklamasında, bundan sonraki toplantılarda odak noktalarının faizlerin kısıtlayıcı seviyelerde ne kadar kalacağına ima etmişti.